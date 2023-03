​El Encuentro Mundial de Humorismo 2023 incluye música en directo, espectáculos, charlas y una exposición

El Encuentro Mundial de Humorismo completa la programación de su tercera edición con la presentación de las actividades paralelas, de acceso libre o mediante retirada gratuita de invitación, que tendrán lugar del 28 de abril al 7 de mayo. La exposición El Guernica: una viñeta universal, humor en la oscuridad, la charla Picasso e a caricatura, una sesión de improvisación con el alumnado de la Escuela de Impro Coruña, el concierto La banda sonora de nuestra risa, con la Banda Municipal de A Coruña y Luis Piedrahita como narrador, y la presentación del programa Showriano, con Eva Soriano, se suman al programa del EMHU 2023.



La programación paralela del EMHU 2023 comenzará en la propia jornada inaugural del evento. El viernes 28 de abril, antes del estreno en Galicia de Buenismo Show -cuyas entradas están agotadas-, la Casa Museo Picasso acogerá la apertura de la muestra El Guernica: una viñeta universal, humor en la oscuridad. Con motivo del 50º aniversario de la muerte del pintor, el EMHU, el Instituto Quevedo del Humor y el Ayuntamiento de A Coruña impulsan una exposición que cuenta con trabajos de Mingote, Quino, Gallego y Rey o Flavita Banana, entre otras firmas; en la que recrean, a través de las viñetas, su visión e ideas sobre el bombardeo histórico plasmado por Picasso en una de sus obras más universales. La exposición se podrá visitar hasta el 30 de junio en el recinto cultural. Esa misma tarde, a partir de las 19:00 horas, Siro López ofrecerá una charla titulada Picasso e a caricatura, en la que el humorista gráfico, a través de su propio archivo, pondrá sobre la mesa la relación del malagueño con este arte. La cita será, al igual que la exhibición, de acceso libre.

Al día siguiente, la sede de Afundación en A Coruña acogerá, a partir de las 12:30 horas, un espectáculo de improvisación, de acceso libre hasta completar aforo, que estará protagonizado por el alumnado del grupo de nivel avanzado de la Escuela de Impro Coruña, entidad que dirigen Víctor Grande y Oswaldo Digón. Precisamente Digón será uno de los humoristas de Galicia que estrene show durante este EMHU 2023: la cita con su Ansia Viva, en la que estará acompañado por el músico Luis Tinaquero, llegará el jueves 4 de mayo al auditorio de Afundación. Un día antes, el miércoles 3, y también en el mismo recinto, tendrá lugar el estreno absoluto de As R(h)umorosas, una creación colectiva de Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro en la que las cómicas, a través de la comedia, la música y la poesía, imaginarán y darán voz a algunas mujeres gallegas ilustres. Las entradas para ambas funciones, enmarcadas en la programación de pago del evento, están disponibles a través de la página web oficial www.emhu.es.

Presentación de ‘Showriano’ en el EMHU 2023

Entre las novedades de esta nueva edición del EMHU está la participación, como plataforma colaboradora, de Movistar Plus+, una vinculación que se traduce en la presentación, por primera vez en Galicia y desde el Teatro Colón, del nuevo programa Showriano, protagonizado por la cómica Eva Soriano. La cita coruñesa, que tendrá lugar el viernes 5 de mayo a las 21:00 horas, contará con Leo Harlem como invitado, entre otras sorpresas. Precisamente ambos humoristas serán protagonistas, junto con Sílvia Abril y Ana Morgade, de la nueva gala exclusiva del EMHU que se estrenará el sábado 6 en Palexco: Animus Iocandi (19:00 y 22:00 horas). Las invitaciones para asistir a la presentación de Showriano se pueden retirar desde www.emhu.es.

Nueva edición de La banda sonora de nuestra risa

La programación paralela del EMHU 2023 se completará con una nueva edición del concierto La banda sonora de nuestra risa, una propuesta singular en la que el EMHU y la Banda Municipal de Música de A Coruña se unen, por segundo año consecutivo, para ofrecer un espectáculo musical en la que la risa estará garantizada. Si en 2022 la banda recorrió grandes momentos musicales de la historia del cine y de la televisión, en esta ocasión, bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis y acompañada de nuevo por Luis Piedrahita como maestro de ceremonias, la agrupación reinterpretará himnos generacionales que, gracias al humor del director artístico del EMHU, no dejarán al público indiferente. El acceso al concierto, que tendrá lugar el jueves 4 de mayo a partir de las 19:30 en el Teatro Colón, será gratuito previa retirada de invitación a través de la web oficial www.emhu.es.

EMHU 2023

La tercera edición del Encuentro Mundial de Humorismo se celebrará en A Coruña del 28 de abril al 7 de mayo. El evento, promovido por las productoras Etiqueta Negra y El Espectador, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia y de Estrella Galicia, reunirá durante diez días en la ciudad herculina a los espectáculos y a las figuras más destacadas de la comedia a nivel estatal. Muchas actuarán en producciones únicas, creadas exclusivamente para el EMHU. Es el caso de Humoris Causa, que este año juntará a Eva Hache, Dani Rovira, Javier Cansado y Xosé A. Touriñán sobre el escenario del Palacio de la Ópera el 29 de abril; de la nueva gala Animus Iocandi, con la que el evento regresará al Palexco para ofrecer una sesión desternillante de la mano de Ana Morgade, Eva Soriano, Leo Harlem y Sílvia Abril; o de Fantastic Colofon, la gala de cierre, que en esta ocasión contará con Carolina Iglesias, Pantomima Full y con el director artístico del evento, Luis Piedrahita, sobre las tablas del Teatro Colón.

El EMHU contará en su programación con algunos de los espectáculos en gira más demandados por el público en este momento. Es el caso de Buenismo Show, cuyo estreno en Galicia tendrá lugar el 28 de abril en el marco del festival, al igual que La capital del pecado 2.0 de Juan Dávila, cuya función está programada para el 1 de mayo; o Estirando el chicle desde un castillo, un programa especial del podcast presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín que se grabará, en directo, en la tarde del 30 de abril desde el Castillo de San Antón. Además, entre las propuestas que se podrán ver en A Coruña durante el Encuentro Mundial de Humorismo, están Sin datos no hay paraíso (29 de abril), con los ‘influencers’ Animalize21, Car de Lorenzo, El Cejas y Xurxo Carreño; La comedia salvó mi vida, con Ignatius Farray (30 de abril); La Ruina, el show de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes (6 de mayo); y Garabato controlado (5 de mayo), cita que supondrá el estreno en España del nuevo espectáculo de Juan Barraza.

El EMHU también será el escenario en el que se celebrarán dos estrenos absolutos de trabajos gallegos: As R(h)umorosas, de Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro, y Ansia viva, de Oswaldo Digón y el músico Luis Tinaquero. También cuenta con sello gallego la película Amigos hasta la muerte, la adaptación cinematográfica que dirige Javier Veiga sobre la obra teatral, y que se proyectará, antes de su llegada a las salas, el próximo domingo 30 de abril en el Teatro Colón. La exhibición del filme estará acompañada de un breve coloquio y espectáculo que contará con la participación de Marta Hazas, David Amor, Xosé A. Touriñán y del propio Veiga.