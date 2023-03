Zahara de los Atunes, un deseado lugar para disfrutar esta Semana Santa

Zahara de los Atunes (Cádiz)

Playas casi salvajes, con más de 8 kilómetros de longitud, sin grandes agresiones urbanísticas, bañadas por limpias aguas oceánicas, mercadillos artesanales que se esparcen por calles festoneadas de hoteles, restaurantes, chiringuitos y bares de copas.

En el Ayuntamiento afirman que sus diáfanas playas ostentan la bandera azul desde hace años, junto con el distintivo Q de Calidad Turística que concede el Comité de Certificación de Playas del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Ganadería de raza retinta

Entre otros alicientes, para disfrutar de estas próximas vacaciones, figuran: rutas a caballo por la playa; deslizarse entre las olas con tablas de surf que facilitan varias escuelas de este deporte; excursiones a pie o en bicicleta por el Parque Natural del Estrecho, desde donde se puede disfrutar de románticas puestas de sol y percibir con claridad el continente africano, sin olvidar el tapeo, los suculentos platos de atún salvaje y su afamada carne de retinto.

Pueblos y ciudades cercanos

Barbate, a 9 km. Posiblemente el mejor puerto pesquero de atún salvaje. No de pierdan el sencillo y a la vez atractivo Mercado con sus puestos pletóricos de los mejores frutos del océano Atlántico y sus carnes de retinto con aceptables precios. Tampoco pueden obviar la Playa de Zahora, Sendero de Los Acantilados y el Faro del Cabo Trafalgar.

Vejer de la Frontera (Cádiz)

Vejer de la Frontera, una bella localidad, a 17 kilómetros, que se erige sobre un monte de 200 metros de altura, a orillas del río Barbate. Hogar de fenicios, cartagineses, romanos y árabes; su muralla de 2 km. da cobijo a un importante patrimonio monumental, como Ia Iglesia parroquial del Divino Salvador, que se reparte entre calles empinadas pletóricas de bares, restaurantes, hoteles, tiendas de artesanía y, sobre todo, se respira un buen ambiente.

Pozo del Duque, un hotel en primera línea de la playa

Entre la oferta hotelera, de Zahara de los Atunes, me ha llamado la atención el agradable hotel, de estilo andaluz, al pie de la playa: Pozo del Duque. Desde que abrió sus puertas, en 1994, se ha consolidado como un establecimiento sosegado y familiar, junto con zonas de ambiente de parejas.

Pozo del Duque - Terraza wakiki

“Contamos con 80 habitaciones y suites renovadas, nuestra terraza wakiki, para adultos, con camas balinesa y vistas al mar, y la deliciosa zona Health & Fitness. En nuestro restaurante ofrecemos exclusivos menús, como el lomo alto de carne de retinto, procedente de nuestra propia ganadería y los exquisitos platos donde reina el sabroso y fresco atún rojo salvaje de almadraba, con Denominación de Origen; también, disponemos de apetitosos platos como: Albóndigas de choco en salsa de puerros, ó almejas al Tío Pepe, al chef o marinera; Crujiente de verduras con gambones y miel de caña, sin olvidar la media docena de arroces, entre ellos: Arroz con ventresca de atún ó con carabineros; Arroz negro con chocos o calamares y Arroz verde con almejas. Este año hemos incorporado a nuestra cocina un adelanto tecnológico para el tratamiento de la carne, que pocos hoteles y restaurantes lo tienen, como es la cámara de maceración. Señala con cierto orgullo Eduardo Guirola Benítez, director del Pozo del Duque, quien también nos muestra parte de su ganadería de retinto.

Eduardo Guirola junto a un ternero de su ganadería

El establecimiento garantiza que los productos de la pesca de consumo en crudo han sido sometidos a congelación de -20º C durante al menos 24 horas, según R.D. 1420/2006: prevención de la parasitosis por anisakis.

Variado menú diario a 18 €. Existen platos especiales para celiacos.

Elegida bodega de vinos con representaciones de las más prestigiosas Denominaciones de Origen, a precios recortados.

Cesta con variedad de panes.

Servicio profesionalizado, atento y cordial.

Alojamiento

Habitación doble, 2 personas, con desayuno incluido, en temporada alta: 180 €. Conviene la reserva. Piscinas, adultos e infantil. Terraza exclusiva para adultos. Salida directa a la playa y aparcamiento.

Hotel Pozo del Duque P.º del Pradillo, 32, 11393-Zahara de los Atunes, Cádiz info@pozodelduque.com Teléfono: 956 43 94 00.

Oficina de Turismo de Zahara de los Atunes Avda. José Matías Guerrero, s/n. Tel. 689 013 057 turismo@elazaharadelosatunes.es