Las novela negras

En nuestra querida España, afortunadamente, hay muchísimos autores de libros, de carácter científico y de géneros literarios diversos, como narrativo, lírico, dramático, didáctico, novelas, etc. que generalmente suelen tener unos títulos suficientemente acertados y atrayentes para inducir a su lectura. Sin embargo, no siempre es fácil la elección del título, sobre todo para las novelas negras que atraen a bastantes lectores.

Como todos sabemos, la novela negra suele desarrollarse en ambientes policíacos, de bajos fondos, mujeres fáciles, corrupción, crímenes pasionales, jueces vendidos, etc. Entre las mejores novelas negras de este siglo figuran, por ejemplo, “La dama de Zagreb”, “Cualquier otro día”, El muñeco de nieve” y “Millenium” y muchas otras, cuyos títulos, según pienso, podrían haber sido más llamativos.

Yo creo que ahora sería un buen momento para que en España se prodigara este género, dados los escándalos de todo tipo que aquí se producen desde que el plagiador y déspota Sánchez está en La Moncloa.

Mientras llega algún valiente dispuesto a realizar este trabajo, voy a ser lo suficientemente osado como para sugerir tres temas para otras tantas novelas negras que tendrían su venta garantizada. La primera versaría sobre el siniestro personaje socialista “Tito Berni”y sus escándalos. Su título podría ser: “Las escabrosas curvas del diputado Curbelo”. La segunda podría tratar sobre la ley de“sólo sí es sí”, y se podría titular: “La pacífica palabra sí, se desliza hacia el abismo”. La tercera podía tener como argumento el último voto de censura, en el que Sánchez quedó malparado con cuatro “sentencias” del anciano, pero no tonto, Tamames. Podría muy bien titularse “Como siempre, el sabio humilla al necio”. Nada más por hoy.