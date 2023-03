Disponible ya en España The Broody Hen, el whisky oculto

En el corazón de las Highlands escocesas, nace The Broody Hen, un whisky inspirado en la Escocia del siglo XVII; un siglo impregnado de rebeliones, disturbios, contrabando, alambiques ilícitos y lucha por los impuestos. El whisky premium escocés estará presente durante tres meses en Momus Bar, a través de tres cócteles creados por el barman, Alberto Fernández.

Cuáles son las características del whisky escocés The Broody Hen Summerhall Distillery, una de las más reconocidas destilerías de Edimburgo, acaba de presentar en España su nuevo whisky escocés: The Broody Hen. Elaborado como una conjunción perfecta y equilibrada de una selección de barricas de algunos de los mejores whiskies de las Highlands, este espirituoso ofrece un perfil de sabor dulce y ligero con un paladar de vainilla, caramelo y miel de manuka.

The Broody Hen es la culminación de casi 5 años de desarrollo meticuloso por parte de todo el equipo de la destilería y de su apuesta por el whisky escocés de calidad con matices únicos y muy personales. La gama consta de dos referencias, Broody Hen Blended Scotch Whisky y Broody Hen Single Malt 10 Años.

The Broody Hen: la historia Para entender la historia de The Broody Hen, hay que remontarse a la Escocia del siglo XVII. En esta época, la producción y consumo del whisky eran muy controlados por las autoridades y solamente se permitía destilar a los lores, para consumo propio y para el de sus huéspedes.

Por su parte, el gobierno británico aplicaba elevados impuestos sobre las bebidas espirituosas dentro de las fronteras escocesas, lo que llevó al desarrollo de una red ilegal de comercio de alcohol. Muchos escoceses que eran ciudadanos respetuosos con la ley, estaban dispuestos a cometer delitos para producir whisky de buena calidad sin la interferencia del gobierno y las ideas industrializadas.

Para eludir los altos impuestos, estos destiladores ingeniaban toda clase de artimañas con el fin de transportar su preciado producto, como por ejemplo, la introducción de barricas de whisky en coches fúnebres o la utilización de los nidos de las gallinas como escondite de las botellas. De esta manera, los licores seguían llegando a la gente y a los numerosos pubs y posadas de Gran Bretaña.

Inspirados por estos convulsos momentos en los que el whisky era considerado un licor inaccesible y por unas excelentes barricas de roble que encontraron en las Highlands Escocesas, Matt Gammell y Marcus Pickering han creado The Broody Hen.

The Broody Hen y Momus Bar The Broody Hen ha llegado para quedarse y es por ello que Summerhall Distillery ha elegido la coctelería Momus Bar, en pleno centro de Madrid, como sede en la que durante tres meses, los amantes del whisky podrán disfrutar de este espirituoso a través de tres combinaciones exclusivas creadas por Alberto Fernández, barman del ya famoso local de Chueca. Momus Bar, que abrió sus puertas la pasada primavera, figura en la lista de las coctelerías más destacadas de la capital española. Tal y como indica Alberto Fernández, dueño del local situado en la calle San Bartolomé 11: “Es un honor darle la bienvenida de primera mano a The Broody Hen, así como haber podido dar rienda suelta a la creatividad, para crear combinaciones que estamos seguros, triunfarán entre los fans y no tan fans del whisky”.

En la carta de Fernández, de dilatada carrera en el mundo de la mixología, se podrá encontrar una amplia variedad de opciones, desde clásicos reinventados como el Coffee Old Fashioned o el Broody Smash Sour, hasta innovadores cócteles como el Julepe Pesto, elaborado mediante un infusionado del whisky con albahaca, piñones, parmesano y AOVE, posteriormente filtrado. Los cócteles han sido cuidadosamente diseñados para destacar los matices distintivos de The Broody Hen y ofrecer a los clientes una experiencia de degustación única y emocionante.

La nueva carta de cócteles con The Broody Hen estará disponible a partir del viernes 3 de marzo en Momus Bar, en la calle de San Bartolomé 11, lugar en el que los amantes del whisky y los entusiastas de la coctelería no querrán perderse la oportunidad de probar estas creaciones únicas y deliciosas.

Distribución de The Broody Hen en España The Broody Hen llega al país en exclusiva de la mano del Grupo B&S SA y su filial Alcodis Bebidas y Licores S.L., distribuidor, mayorista e importador independiente que opera a nivel nacional. En la actualidad, Alcodis cuenta con más de 2.000 referencias que abarcan desde marcas premium hasta artículos de nicho. Alcodis comercializa principalmente bebidas espirituosas, entre las que se incluye una amplia selección de whiskies, rones, ginebras, tequilas/mezcales, vodkas y licores. Para este lanzamiento, Alcodis utilizará su experiencia de ventas multicanal para introducir y promocionar The Broody Hen en España. “Esperamos alcanzar un nivel de ventas comparable con nuestros competidores en su primer año en el mercado español. Para nosotros lo más importante en este momento es dar visibilidad a la marca y enfocarnos en alcanzar al consumidor final y creemos que Momus es el perfecto partner con el que comenzar a caminar en este largo camino que tenemos por delante”, señala Daniel Paul Keyser, Director General de Alcodis en España.