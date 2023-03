¿Qué es el DTF y cómo funciona?

Como una técnica ideal para responder a las demandas actuales del mercado que ofrece múltiples ventajas como la rápida aplicación y el fácil curado, la nitidez y la capacidad de reproducir textos e imágenes a todo color, el DTF se consolida como una de las soluciones más eficientes a la hora de personalizar prendas textiles.

En este aspecto, la imprenta DTF por metros Barcelona, ofrece a sus clientes la posibilidad de imprimir DTF de alta calidad por metros, con envíos en un plazo de entre 24 y 48 horas y un servicio posventa de excelencia.

¿Qué es el DTF? El sistema DTF (Direct To Film o Digital Transfer Film) está basado en la impresión sobre un film transparente con tintas a base de agua, las cuales permiten reproducir textos e imágenes a través de un horno de curado a alta temperatura y un polvo adhesivo como la poliamida. Así, una vez que el DTF sale del horno, pasa por unos ventiladores que enfrían y terminan de curar el material para una óptima adhesión entre las tintas y la poliamida. A su vez, es importante señalar que para que este polvo no pierda sus propiedades de adherencia, debe recuperar una temperatura ambiente correcta.

De este modo, una vez finalizado el proceso de impresión y curado el material, es posible planchar el film para reproducir el diseño en distintos tipos de soporte. En el caso de Gràfiques Forte, la firma posee un novedoso sistema especializado en el marcaje de la impresión textil sobre prendas que permite imprimir diseños de alta resolución sobre textiles.

¿Cuáles son los materiales idóneos para aplicar DTF? La técnica de impresión DTF permite imprimir diseños de alta resolución en material textil utilizando calor y presión, por lo que es ideal para personalizar prendas oscuras o de colores intensos, dándoles un acabado suave y una larga durabilidad. Asimismo, este sistema ofrece una gran rentabilidad y versatilidad, pudiendo utilizar diferentes soportes como camisetas, sudaderas, chaquetas, gorras, bolsas y muchos otros accesorios de tela.

No obstante, a la hora del planchado es fundamental considerar no solo el tipo de tela, sino también el tiempo, las presionas y la humedad, puesto que el modo de hacerlo varía de acuerdo con estos factores. Por lo tanto, el DTF permite dar una respuesta rápida y eficaz a quienes busquen reproducir un diseño con textos e imágenes en prendas textiles, a todo color y en alta calidad.

Por consiguiente, DTF Barcelona brinda la posibilidad de solicitar una impresión DTF por metros de forma totalmente online, con la garantía de un resultado óptimo y con la ventaja de recibir el pedido en un plazo no mayor a las 48 horas.