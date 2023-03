Los productos que requieren Registros Sanitarios en Centroamérica, por Enlace Profesional de Consultores

Los registros sanitarios son documentos expedidos por un organismo gubernamental que concede al titular la autorización de distribuir o vender productos.

Su finalidad es el control de dichos productos, con el fin de cumplir con las normas sanitarias, de seguridad y de calidad. Enlace Profesional de Consultores es una empresa experta en regulación sanitaria. En países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mediante un sistema de asesoría, gestión y servicios de control, sus clientes se enfocan en hacer crecer sus negocios y se despreocupan de la parte de normativa sanitaria. Enlace Profesional de consultores ofrece los servicios tanto de Registros Sanitarios de productos, como también de Licencias Sanitarias para establecimientos.

¿Qué productos necesitan Registros Sanitarios en Centroamérica? En pos de la distribución de mercancías, todos los proveedores de productos están obligados a atravesar un proceso de registro sanitario. Este documento lo expide el departamento de salud local o estatal y abarca a todos los productos que en cierto momento entren en contacto con seres humanos.

Las categorías de los productos que precisan esta autorización se expanden por todo el ámbito comercial. Estos van desde los alimentos y bebidas, los cosméticos, los medicamentos junto a otros productos farmacéuticos, hasta los dispositivos médicos, los productos de limpieza, desinfectantes y los productos veterinarios.

Existe una excepción en el sector alimenticio, según si el producto es preenvasado y procesado o no. En el primer caso, el registro sanitario es obligatorio, pero de no ser así y al encontrarse en estado natural (como las frutas), no es necesario.

En qué consisten el Enlace Profesional de Consultores y la asistencia para registros sanitarios El registro sanitario es un requisito obligatorio para que los productos puedan ser distribuidos o comercializados, por lo tanto, es un trámite con el que deben tratar los proveedores con las autoridades estatales o sanitarias del país destino. Con el objetivo de agilizar el proceso, Enlace Profesional de Consultores toma la responsabilidad de ocuparse de la obtención del permiso.

Con 15 años de experiencia en la gestión de los servicios de registros sanitarios, basan su actividad en toda la zona de Centroamérica y Panamá, facilitando los trámites burocráticos en toda la región. Formado por un grupo de expertos, la empresa ofrece servicios de asesoramiento, verificación y gestión de Registros Sanitarios, con el fin de que los productos consigan su autorización correspondiente, sin la necesidad de que el proveedor se involucre.

Sumado al servicio de Registros Sanitarios en productos, Enlace Profesional de Consultores gestiona simultáneamente licencias sanitarias, destinadas, no a los productos, sino a los establecimientos, como fábricas, quioscos, gimnasios, restaurantes o bodegas, entre otros.

A través de los servicios de Enlace Profesional de Consultores, los registros sanitarios se han convertido en un proceso mucho más sencillo para sus empresas clientes.