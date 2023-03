Giti Tire y Sparco se asocian para compartir la imagen y valores de sus marcas

El eslogan Giti–Powered by Sparco® se verá en la pared lateral de los neumáticos UHP claves El fabricante líder de neumáticos Giti Tire y la legendaria empresa italiana de accesorios y sistemas de seguridad para deportes de motor y equipos de carreras Sparco unen fuerzas en un acuerdo global plurianual de marca compartida.

El acuerdo, que se enfoca únicamente en la marca Giti, cubre varias áreas y está especialmente enfocado en los propietarios de coches deportivos y SUV de alto octanaje. Gracias a este acuerdo el eslogan Giti – Powered by Sparco® comenzará a aparecer en el flanco de los tamaños clave de los neumáticos Giti UHP a partir del 2024.

Giti – Powered by Sparco® será además el eslogan que impulsará todas las actividades de un extenso programa de acciones conjuntas respaldado por las filosofías y valores compartidos por ambas empresas: carreras, rendimiento, seguridad continua y sostenibilidad.

La ropa de ocio de Sparco estará disponible para los distribuidores de Giti y para comerciantes de atención al cliente de primera línea, quienes tendrán la opción de contar con prendas personalizadas a medida. Además, teniendo en cuenta que Sparco® también suministra una amplia gama de elementos de equipación para gamers, su indumentaria técnica y soluciones estarán disponibles para las actividades de eSports establecidas junto a Giti.

Fundada en Turín, Italia en 1977, Sparco® cuenta con una larga historia dentro del automovilismo. En su año de lanzamiento desarrolló un traje de carrera ignífugo que podía resistir 11 segundos en llamas, un récord para la época. Desde entonces, su permanente I+D le ha permitido alcanzar los más altos niveles de rendimiento en este sector.

Elegida por los mejores equipos y pilotos a nivel mundial, Sparco® puede presumir de haber competido junto a los principales actores del automovilismo en todo el mundo, incluidos, en primer lugar, Red Bull Racing y McLaren en la Fórmula 1. Además, en los segmentos OEM, Sparco® es proveedor de muchos fabricantes de prestigio como Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Ford, Stellantis, Dallara y muchos otros.

Giti Tire es una de las compañías de neumáticos más grandes del mundo en términos de volumen e ingresos con marcas como Giti, GT Radial, Runway y Dextero. Ofrece una gama completa de neumáticos que incluye turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Stefan Brohs, director de marketing para Europa de Giti Tire, dijo: "La filosofía de ambos negocios no podría estar más alineada con la seguridad, el rendimiento, la I + D y la sostenibilidad, porque estos principios son lo que hacen que ambos negocios sean tan especiales y exitosos. Usaremos estos valores fundamentales para impulsarnos mutuamente hacia una mayor excelencia".

"Estamos totalmente alineados con el código de ética y las credenciales medioambientales de Sparco", añade Chris Bloor, Director de Marketing y Ventas Internacionales de Giti Tire. "Tenemos un compromiso de trabajo conjunto para mejorar la vida de las personas y el planeta, y crearemos un programa de actividades para este fin. Esta asociación exclusiva brindará innumerables oportunidades para ambas empresas, no podemos estar más felices y deseamos agradecer a Sparco que nos haya tendido una mano de amistad".

"Sparco tiene una larga y valiosa experiencia en el sector de la automoción y la idea de asociarnos con Giti para el desarrollo de una gama de neumáticos de ultra alto rendimiento con el lema Giti – Powered by Sparco® - nos permite crear un puente directo con nuestro core-bussines", agregó Niccolò Bellazzini – Brand Manager en Sparco®.

"Desde el comienzo de nuestras conversaciones, encontramos de inmediato varios puntos de contacto con la gerencia de Giti y estamos muy satisfechos de haber podido favorecer un acuerdo tan importante que completa nuestra presencia en el mundo del automóvil".

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.