Epical, el espectáculo sinfónico creado por Pepe Herrero, ha tenido un apoteósico estreno

Durante los días 11 y 12 de marzo, el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada fue el escenario de un espectáculo sinfónico extraordinario: el estreno de Epical, una creación de Pepe Herrero que trasladó al público a un mundo de magia y fantasía. El evento, grandioso y conmovedor, dejó a la audiencia sorprendida, emocionada y sumergida en una experiencia inolvidable.

La música de cine, el rock, la música electrónica, la música clásica, la danza, el vídeo y la iluminación se unieron en Epical para crear un mundo mágico lleno de fantasía y emoción. El público, hipnotizado por la magia que emanaba de la escena, se dejó llevar por una conmovedora interpretación musical en directo, por las impresionantes versiones sinfónicas fusionadas con otros géneros musicales y por las virtuosas ejecuciones de grandes artistas como el tenor Darkangelo, la soprano Beatriz Albert, la chelista Cristina Suey, el guitarrista Alberto Marín, la percusión electrónica de Matt de Vallejo y los sintetizadores de Samuel Pérez. Todos ellos acompañados por la Orquesta Madrid Sinfónica Décimo Arte y la coral Coro’N’Rock, dirigidos y con arreglos de Pepe Herrero, a quien se le pudo ver al piano en su versión del “Claro de luna” de Beethoven o “Time” de Hans Zimmer.

La innovadora propuesta artística de Epical llevó a los más de 90 artistas que participaron en el espectáculo a explorar los límites de la pasión y la sensibilidad, lo que sumado al resto de elementos escénicos y narrativos, dio lugar a una obra maestra que ha sido comparada con las grandes obras de la música y los mejores espectáculos musicales internacionales. Pepe Herrero, el creador y director de Epical, quien ya venía de una gran y variada carrera como director musical, arreglista, compositor y productor, se ha consolidado, ahora, aún más, como uno de los grandes talentos artísticos del país.

El estreno de Epical no solo ha sido un éxito artístico, sino también un éxito de público, ya que las 1.600 entradas que salieron a la venta se agotaron en tiempo récord, dejando a miles de personas más a las puertas de poder adquirir su entrada para no perderse este estreno. Los espectadores, que llenaron el teatro durante los dos días de espectáculo, sorprendidos ante la belleza y originalidad de la propuesta no dudaron en ponerse en pie para ovacionar a los artistas que habían creado un espectáculo tan emocionante y mágico.

Epical ha conseguido llevar el concepto de los conciertos de bandas sonoras y de las interpretaciones sinfónicas en vivo a una nueva dimensión, ofreciendo una experiencia inmersiva y emocional que conmueve a todos los públicos de todas las edades y gustos musicales.

Pepe Herrero, tras el éxito de Epical, ha señalado que su objetivo siempre ha sido "crear un espectáculo que hiciera viajar al público a través de los sentimientos y los recuerdos, que al mismo tiempo les emocionara y les hiciera vibrar". Y parece que lo ha conseguido con creces.

En definitiva, el estreno de Epical ha sido un hito en la historia de la cultura y el arte en este país. Pepe Herrero ha demostrado su talento y su capacidad para crear espectáculos únicos e inolvidables, y ha dejado a todos con ganas de más. Sin duda, Epical será recordado como un espectáculo que ha dejado una huella indeleble en el público y en la historia del arte en España. Pepe Herrero y su equipo trabajan ahora en la preparación de la gira de Epical y en la creación de un libro CD que saldrá próximamente a la venta.