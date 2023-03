Recuperar la sonrisa con implantes dentales de zirconio en DeltaDent, la clínica de Madrid experta en biocompatibilidad Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 17:32 h (CET) Uno de los tratamientos más demandados en los últimos años debido a su biocompatibilidad y óptima estética, superando a los implantes de titanio, son los implantes de zirconio.

DeltaDent es una clínica dental con presencia en Madrid que cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y con gran experiencia en la Implantología dental con este material revolucionario e innovador.

¿Por qué los implantes dentales de zirconio son la mejor solución ante la ausencia dental? Ante la falta de piezas dentales, ya sea por enfermedades periodontales o accidentes inesperados, la implantología dental se presenta como una de las principales intervenciones quirúrgicas, que ayuda a recobrar la funcionalidad en la masticación, estética afectada, confianza y seguridad de los pacientes. Las personas con estos problemas bucales, acuden a consulta dental con la finalidad de recuperar su sonrisa. En DeltaDent, estos pueden optar por implantes dentales de máxima calidad, como lo son los implantes de zirconio Straumann.

Estos implantes dentales de zirconio, están elaborados en material de cerámica denominado (Zirconia Y-TZP HIP). Cuando en odontología se habla del Zirconio como material cerámico, es una forma simplificada de no decir “policristal tetragonal de Zirconio estabilizado con Ytrio”, abreviado como Y-TZP.

El Y-TZP, la cerámica utilizada en odontología y en la industria, viene de la necesidad de estabilizar químicamente la zirconia u óxido de zirconio (ZrO2), que es un polvo blanco, con el Ytrio,

Las propiedades de Y-TZP son: el color blanco (fundamental para la estética en odontología), su dificultad para la oxidación y el desgaste, además de ser resistente a la corrosión química y aislante térmico y eléctrico.

Las propiedades mecánicas y estéticas de este tipo de implante dental, permite a los dentistas obtener resultados más naturales y funcionales en los dientes. Además, los implantes son químicamente estables, eléctricamente neutros y antialérgicos, por lo que no tienen ninguna influencia grave en el organismo.

Es así como estas piezas dentales se han convertido en una alternativa odontológica bastante interesante para aquellos pacientes altamente sensibles a la presencia de metal en la boca, como lo es el titanio.

Sensibilidad a los metales Algunas personas pueden tener alergias o sensibilidades a los metales, incluyendo el titanio y pueden experimentar reacciones alérgicas o inflamación alrededor del implante. En este sentido, los implantes de zirconio son una opción segura y efectiva para las personas que tienen sensibilidad a los metales. El zirconio es un material biocompatible que no causa reacciones alérgicas en el cuerpo humano. Además, los implantes de zirconio son resistentes y duraderos, lo que significa que pueden durar mucho tiempo sin necesidad de ser reemplazados.

Filosofía holística o energética Por otro lado, hay personas que creen en la energía del cuerpo y la importancia de mantener un equilibrio energético en todo momento. Para ellas, la colocación de objetos metálicos, incluyendo los implantes de titanio, puede interferir con la energía natural del cuerpo. Además de ser una opción segura para las personas con sensibilidad a los metales, los implantes de zirconio también se alinean con la filosofía holística o energética. Esto se debe a que el zirconio es un material natural y no contiene productos químicos tóxicos que pueden ser perjudiciales para el cuerpo humano. De esta manera, los implantes de zirconio son una opción segura y saludable para las personas que buscan mejorar su salud dental de manera natural.

Solución urgente ante una pérdida dental La pérdida de piezas dentales es un problema común que puede tener graves consecuencias en la funcionalidad, estética y confianza de los pacientes. En estos casos, la implantología dental se presenta como una solución vital para recuperar la sonrisa. Sin embargo, no todas las opciones de implantes son igualmente seguras y efectivas.

Es importante destacar que los implantes dentales de zirconio están a la vanguardia de la odontología moderna y son considerados la mejor solución ante la ausencia dental. Los implantes de zirconio Straumann que se ofrecen en DeltaDent están elaborados con material de cerámica de máxima calidad y cuentan con propiedades biocompatibles y estéticas superiores a los implantes de titanio.

Además, los implantes de zirconio son biocompatibles, resisten la acumulación de placa bacteriana y no tienen ninguna influencia grave en el organismo, por lo que son ideales para pacientes altamente sensibles a la presencia de metal en la boca.

Quienes necesitan una solución urgente, DeltaDent es una clínica dental especializada en la instalación de implantes de zirconio, que garantizan resultados más naturales y funcionales en los dientes y son la opción más confiable y segura en la implantología dental actual.

Profesionals en la instalación de implantes de zirconio Los años de práctica odontológica del centro DeltaDent y diversos estudios científicos en el campo, han evidenciado que, con los implantes de titanio, los pacientes acumulan mayor placa bacteriana, conllevando a que estos implantes puedan caerse e incluso haya una pérdida significativa del hueso dental. Según el caso de cada paciente y sus necesidades, hoy en día, los implantes de zirconio garantizan una solución viable ante la presencia de bacterias, lo cual indica que el zirconio es el material que mejores cualidades presenta para la implantología dental y sus derivadas complicaciones.

La clínica DeltaDent apuesta una vez más a la realización de técnicas de implantología con implantes de material de zirconio, debido a que estos aportan una excepcional biocompatibilidad y mejor comportamiento con el hueso dental de los pacientes. Tanto hoy como en el futuro próximo, todos los implantes dentales serán reemplazados por esta tecnología totalmente fiable, que garantiza unos dientes estéticamente más naturales y con mayor flexibilidad.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Cava Culminant, una apuesta segura con Agrícola de Llorenç Helpers Speakers sobre cómo vender el miedo y hablar en público Grupo MQ es una empresa especializada en contratar soluciones de alquiler solar La importancia de la satisfacción del empleado, de la mano de BQ Research & Consulting En la Gran Vía de Madrid ahora también se puede disfrutar del restaurante cuya carta ha sido elaborada por la ganadora de Master Chef India ofrece un menú degustación por solo 31 €