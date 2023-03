MINI Clubman “Final Edition”: limitada a 1.969 unidades, es la moderna interpretación del concepto shooting-brake de MINI Ideal para los fans de este exclusivo concepto de carrocería, y de las inconfundibles puertas traseras Redacción @DiarioSigloXXI martes, 28 de marzo de 2023, 09:24 h (CET)

En 1969, el primer MINI Clubman hizo una declaración inequívoca, que el diseñador Roy Haynes expresó con estas palabras: "La impresión de que sólo las cosas feas pueden ser funcionales ha desaparecido". Este coche con estilo excepcional causó sensación desde el principio, entre 1969 y 1981, con sus características puertas divididas en la parte trasera. En aquella época, el MINI Clubman conquistó el mercado automovilístico como station wagon, con una gran distancia entre ejes, y carrocería alargada tipo furgoneta.

En la versión de 2007, el MINI Clubman ofreció una interpretación moderna del clásico concepto. Para acceder a la parte trasera, sólo había una puerta en el lado derecho del vehículo, que se abría hacia atrás. Con la tercera generación de modelos a partir de 2015, el MINI Clubman creció de nuevo hasta alcanzar los 4,25 metros de longitud, y se hizo más espacioso y confortable gracias a la mayor distancia entre ejes, y a las dos puertas laterales traseras de tamaño completo.

Junto con las exclusivas puertas traseras divididas, el MINI Clubman sigue siendo uno de los modelos MINI más versátiles hasta la fecha. El amplio hueco facilita la carga del maletero, que actualmente tiene una capacidad de hasta 1.250 litros. Limitada ahora a 1.969 unidades, la “Final Edition” hace referencia al año en que se creó el legendario MINI Clubman, y combina la tradición específica de la marca con elementos de diseño exclusivos.

El MINI Cooper Clubman “Final Edition” siempre ha sido sinónimo de conducción dinámica, estilo y confort. Dado que es una edición especial, está disponible en Nanuq White, Melting Silver III y Enigmatic Black, y se ofrece en las motorizaciones Cooper, Cooper D y Cooper S. Con carismáticos detalles en color cobre brillante, la edición limitada hace referencia a la historia del diseño. Los contornos, y el tercio superior del travesaño de la parrilla del radiador son del color cobre brillante, al igual que los faldones laterales. El diseño gráfico de las llantas de aleación ligera, de 18 pulgadas de la “Final Edition” en dos tonos, también está acabado en lacado que recuerda al cobre, lo que confiere al tono una profundidad elegante y con brillo.

En la zona inferior de las puertas laterales, las estrechas líneas típicas de MINI acentúan el cuerpo alargado del icónico concepto shooting-brake. También se encuentran, en el lado del acompañante, del capó y en el lado derecho de las puertas divididas. Aquí, la brillante inscripción "Final Edition" indica con elegancia que es una edición especial, al igual que la insignia "1 of 1969" en el lateral del pilar C. Las luces traseras con la bandera Union Jack hacen referencia a los orígenes británicos del MINI Clubman.



El interior del MINI Clubman “Final Edition” acentúa el aura exclusiva de la edición especial limitada, con numerosos detalles de equipamiento. Por ejemplo, las franjas embellecedoras de los umbrales de las puertas con la inscripción "Final Edition" específica de la edición, que también se encuentra en el radio inferior del confortable volante deportivo de cuero napa. Los confortables asientos deportivos de cuero MINI Yours, con apoyo regulable para los muslos e insignia de edición cosida, están acabados en Dark Maroon, una tapicería exclusiva de la edición. Están elegantemente realzados por una inserción de tela piqué de color antracita y costuras azules de contraste.

En el habitáculo, lo primero que llama la atención desde el panel de instrumentos central es el embellecedor oscuro del salpicadero, enmarcado por listones embellecedores a juego en color Sage Green Dark matte, y en color cobre brillante específico de la edición. En el lado del acompañante, una insignia "1 of 1969" en el embellecedor también recuerda al interior la exclusividad de este MINI Clubman. Una insignia del mismo diseño se encuentra también en las alfombrillas, y las letras gráficas también caracterizan la tapa de la llave del MINI Clubman Final Edition.

El equipamiento de serie incluye una pantalla táctil de 8,8 pulgadas en la instrumentación central, el servicio digital MINI Online, Remote Services e integración de smartphone para utilizar Apple CarPlay, y otras apps a través del propio sistema de control del vehículo. La última generación del sistema de control MINI optimiza las opciones para un control rápido e intuitivo de las funciones del vehículo, el programa de audio, la comunicación, la navegación y las apps.

