Presentación de 'No me bastan dos ojos', de Rodrigo Barahona, obra publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 18:48 h (CET) Esta es la primera publicación de Rodrigo Barahona.

Se ha catalogado como poesía íntima y personal.

Rodrigo Barahona publica, junto a Letrame Grupo Editorial, No me bastan dos ojos. En ella, el autor reúne poesías escritas hace varios años. Al releerlas y editarlas, se enfrentó a un proceso muy intenso al revivir emociones, reconocerse en otros momentos y procesos vitales y, hasta cierto punto, sanar heridas, elaborar y digerir lo que en aquellos momentos solo pudo expresar en versos. Narran un poco de su historia, un conjunto de teselas que conforman el mosaico de una parte de su vida.

Un rasgo que define muy bien su poesía es la universalidad. Las metáforas y las imágenes que usa conectan con las vivencias de muchas otras personas que han sentido algo parecido, que se identifican y se sienten reflejadas. Además, el autor ha creado con un grupo de amigos un espectáculo de lectura teatralizada, con varias voces, música de guitarra, oboe y percusión.

Rodrigo lo tiene claro: volvería a publicar un libro, esta vez, de relatos. La experiencia ha sido muy interesante porque "es un camino propio en el que he tenido la fortuna de contar con un equipo que me acompaña y me apoya en distintos aspectos".

Las opiniones están siendo muy positivas. Se destaca que los versos mueven cosas, hacen pensar, sentir, recordar. También se valora el ritmo, el flujo. El uso correcto de metáforas y otros recursos literarios. Así como que hay frases que son "muy potentes, que realmente impactan desde la rima, el humor, la agudeza de la imagen que construyen".

Sinopsis No me bastan dos ojos es una selección de poesía escrita entre 2004 y 2015, coincidiendo con momentos de transición muy importantes en la vida del autor. Desde su salida de Guatemala (en inicio, temporalmente para estudiar un postgrado), sus primeras vivencias en Barcelona, hasta la decisión de quedarse a vivir permanentemente en España.

Gracias a estos poemas, ha podido digerir los duelos de tantas despedidas, aprender a reconocer y aceptar sus múltiples identidades, no desfallecer en la búsqueda de la utopía, transitar hacia la posmodernidad con liviana comodidad, pintar instantes memorables en el lienzo de su consciencia, sanar tantas heridas de amores no consumados y acariciar la trascendencia de amores más plenos.

Los versos seleccionados para este libro están impregnados de ideas, vivencias y emociones encontradas, disonantes, divergentes, irreverentes. Y ojalá que íntimamente universales.

