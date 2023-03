La nueva categoría de productos de Just Spices, tres salsas orgánicas para pasta

Con los tres sabores -Pomodoro, Verdure y Funghi Porcini- las salsas orgánicas para pasta llevan el alma de Italia a todas las cocinas.

Las salsas veganas contienen únicamente ingredientes naturales, 100 % tomates italianos y no tienen azúcar añadido.

Los packs de 4 packs de productos, con uno o más sabores, están disponibles en Just Spices a partir del 26 de marzo entre 17,99 € a 19,99.

Con tres nuevas salsas para pasta ecológicas, la marca de especias alemana Just Spices amplía su gama de productos y, no solo simplifica la cocina diaria, sino que la hace más sabrosa. Todas las salsas de tomate están elaboradas con ingredientes 100 % naturales, en calidad ecológica y sin azúcares añadidos. Los tres sabores -Pomodoro, Verdure y Funghi Porcini- de las salsas están disponibles online en justspices.es desde el 26 de marzo. Están disponibles en paquetes de cuatro productos, con uno o más sabores a elegir y con un precio de entre 17,99 € a 19,99 €.

Cocción que ahorra tiempo sin trampa de azúcar Con una variedad de mezclas de especias, Just Spices se ha marcado el objetivo de lograr qué cocinar todos los días sea más fácil. Ni la falta de experiencia en la cocina, ni la falta de tiempo en la vida cotidiana, ni las obligaciones personales deben ser motivo para renunciar a una buena comida. Ahora, la compañía de especias está dando el siguiente paso, lanzando una nueva línea de productos con tres salsas para pasta orgánicas diferentes. Porque con largas listas de ingredientes, azúcar añadida y un sabor aburrido, las salsas preparadas generalmente quedan fuera de juego. Just Spices quiere cambiar eso: la nueva línea de productos de Just Spices garantiza deliciosos platos de pasta con un auténtico sabor mediterráneo.

Pomodoro La clásica salsa de tomate: deliciosos tomates italianos, cebollas, apio, zanahorias, sal y albahaca fresca aportan un sabor mediterráneo a cada cocina.

Verduras Salsa de tomate clásica combinada con delicioso calabacín y berenjena. En lugar de apio, el ajo proporciona la especia adicional.

Setas Porcini Los hongos porcini aromáticos, el perejil y el ajo hacen brillar el corazón de los cocineros. Un frasco es suficiente para dos porciones cada uno.

Acerca de Just Spices Just Spices nació en Düsseldorf en 2014. Con su variedad de mezclas de especias, la compañía inspira a casi dos millones de seguidores en sus canales de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Solo en TikTok, Just Spices logra regularmente varios millones de visitas en sus videos. Con un equipo de más de 180 personas, la marca alemana quiere estimular a que más personas cocinen. Just Spices significa pasión, alta calidad y productos sin aditivos. Pero el principio más importante es hacer que las cosas deliciosas sean aún más sabrosas y lograr que la mayor cantidad de personas posible cocine con mejor humor.

Para más información es posible contactar con el responsable del Dpto. de Comunicación de Just Spices, David Ruiz, a través de su correo electrónico, david@justspices.es o número de teléfono.