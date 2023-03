Participar en el cribado es clave para prevenir el cáncer de colon, el tumor más diagnosticado en España en 2023 A pesar de ser el tumor maligno con más incidencia en España, se puede curar en el 90% de los casos si se logra diagnosticar en una fase temprana Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de marzo de 2023, 13:27 h (CET) El cáncer colorrectal será, a nivel global, el tipo de tumor más diagnosticado en España en 2023, con una incidencia estimada de 42.721 nuevos casos. Por sexos, será el segundo cáncer más detectado en hombres (tras el de próstata) y mujeres (tras el de mama).

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que cada año se celebra el 31 de marzo, la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) quiere concienciar a la población general de la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de colon y recto a través de la participación en los programas de cribado para alcanzar una mayor supervivencia.

“A pesar de ser el tumor maligno con más incidencia en España, el cáncer colorrectal se puede curar en el 90% de los casos si se logra diagnosticar en una fase temprana”, explica la Dra. Jennifer Hinojosa, experta de la FEAD y especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Costa del Sol (Málaga), quien incide en la importancia de la prevención, a través del cribado poblacional, como elemento fundamental para detectar de forma precoz esta enfermedad.

Grupos de riesgo del cáncer colorrectal

Una persona puede estar más predispuesta a padecer cáncer colorrectal si tiene alguno de los siguientes factores de riesgo(2), según la experta de la FEAD:

Edad: la probabilidad se incrementa con la edad, especialmente a partir de los 50 años. Antecedentes familiares de cáncer colorrectal: más riesgo cuanto más directo o joven sea el familiar. Otro cáncer o patologías digestivas previas: como Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn, etc. Síndromes hereditarios especiales

Síntomas del cáncer colorrectal

Hay ciertos síntomas que hacen sospechar que un paciente puede padecer cáncer colorrectal:



Sangrado en las heces

Cambios en la frecuencia y características de las deposiciones: en la frecuencia y consistencia de las deposiciones.

Dolor y molestias abdominales

Cansancio

Anemia

Pérdida de peso y apetito



“No obstante, el cáncer colorrectal no tiene necesariamente que presentar síntomas y, cuando los produce, suele encontrarse en una fase avanzada”, alerta la Dra. Hinojosa.

Pruebas de cribado del cáncer colorrectal Las principales pruebas de cribado del cáncer colorrectal son la detección de sangre oculta en heces y la colonoscopia. Esta última se realiza generalmente en caso de dar positiva la prueba de detección de sangre oculta en heces. Se trata de la medida más efectiva para reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon tanto por coste, por eficacia y por calidad de vida que proporciona.

Recomendaciones de la FEAD según grupo de población

Para personas que NO tienen ANTECEDENTES FAMILIARES:

Sin antecedentes familiares y siendo menor de 50 años: se recomienda adoptar un estilo de vida saludable, a través de una dieta sana como la Mediterránea y evitando ultraprocesados, evitar el sobrepeso y la obesidad, no fumar ni beber alcohol y hacer ejercicio físico.

Sin antecedentes familiares y teniendo 50 años o más: se recomienda participar en los programas de cribado de cada comunidad autónoma basados en la prueba de sangre oculta en heces. En caso de que esta prueba resultase positiva, se realizará una colonoscopia.

Para personas que SÍ tienen ANTECEDENTES FAMILIARES: Antes de establecer la estrategia preventiva, se recomienda determinar si los antecedentes familiares corresponden a síndromes hereditarios asociados a cáncer colorrectal.

Si existe un solo familiar afecto de segundo grado (abuelo, tío, etc.) y la persona tiene 50 años o más: se aconseja participar en los programas de cribado de cada comunidad basados en la prueba de sangre oculta en heces. En el caso de que la prueba de positiva se realiza una colonoscopia. Si existen dos familiares de primer grado (progenitor, hermano, hijo) o un familiar de primer grado menor 50 años: se recomienda consultar con el médico y, generalmente, adelantar el inicio del cribado a los 40 años o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar con cáncer más joven, con colonoscopia cada 5 años.

Para personas con DIAGNÓSTICO DE ADENOMAS O CÁNCER DE COLON, ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (como Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn): se recomienda cumplir con el seguimiento indicado por el especialista.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y con el objetivo de concienciar a la población de la necesidad de prevenir esta enfermedad, la FEAD promueve de forma activa la divulgación de información a través de su web y RRSS. “Si tienes más de 50 años, no lo dudes, participa en el programa de cribado del cáncer de colon. Te puede salvar la vida”, explica la Dra. Hinojosa, quien hace un llamamiento para sensibilizar acerca de esta enfermedad y anima a los pacientes a participar activamente en la detección precoz del cáncer de colon para mejorar su supervivencia. NORMAS DE USO

