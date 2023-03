¿Cuál es la mejor manera de comprar un coche KIA en Málaga? En estos tiempos, se hace necesario contar también con concesionarios que ofrezcan soluciones innovadoras Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de marzo de 2023, 12:47 h (CET) KIA es una de las marcas que más apuesta por la innovación y la competitividad en el sector de los automóviles. No es de extrañar que muchas personas y empresas se pregunten cuáles son las mejores opciones para adquirir un coche en ciudades como Málaga.

Y desde luego, las respuestas pueden ser muy variadas, ya que todo dependerá de si se busca un coche nuevo, uno seminuevo, de si se quieren servicios añadidos o se quiere adquirir a un particular y de segunda mano; o si se buscan coches eléctricos, por ejemplo.

No obstante, pudiera darse el caso de que exista una respuesta ideal para todas las situaciones antes mencionadas. Esa respuesta es Ruedatur, KIA en Málaga, donde es posible encontrar todas las razones por las que, hoy, es la mejor manera de comprar un coche de la marca KIA en la provincia de Málaga.

Una experiencia adaptada a los nuevos tiempos

KIA es una de las marcas de coches que más apuesta por la innovación, por la sofistifación tecnológica y por hacer la vida de los usuarios mucho más fácil. Este concesionario también asume parte de ese compromiso de cara a sus clientes.

Por esa razón, es un concesionario donde puedes contar con una atención privilegiada incluso online, para que los usuarios no se molesten en viajar hasta el concesionario si no lo desean, encargándose la empresa de brindar toda la información necesaria, de ofrecer asesoría y hasta resolver todos los trámites, para que los conductores se concentren en disfrutar de su coche KIA.

El catálogo de KIA más nutrido

Una de las razones de peso para apostar por concesionarios como Ruedatur en Málaga es que cuenta con el catálogo de KIA más variado del mercado, ya que mezcla tanto los coches nuevos como los de ocasión, aparte de incluir la gama de KIA electrificados, que es una de las más populares en la actualidad.

En ese sentido, su oferta se amolda tanto para particulares como para empresas, para quienes ofrece incluso un servicio exclusivo, más cuidado y con soluciones específicas, como la popular modalidad de renting.

Muchos servicios adicionales

Siempre se ha dicho que una de las ventajas de comprar coches en un concesionario es que se gana en seguridad, en confianza, en garantías, no valiendo la pena, muchas veces, el riesgo de adquirir coches a particulares.

En el caso del concesionario citado las ventajas son aún más evidentes, ya que cuentan con algunos servicios adicionales que así lo hacen ver:

Garantía: de hasta 7 años en la gran mayoría de sus coches vendidos, lo que brinda una tranquilidad importante para los usuarios que están interesados en adquirir un coche KIA pero tienen dudas sobre modelos seminuevos o de ocasión.

de hasta 7 años en la gran mayoría de sus coches vendidos, lo que brinda una tranquilidad importante para los usuarios que están interesados en adquirir un coche KIA pero tienen dudas sobre modelos seminuevos o de ocasión. Poder probar el coche: aunque la experiencia online es una de las más cuidadas entre los concesionarios, se puede solicitar una cita para probar los coches que le interesan al usuario. Eso permite, sobre todo, tener una toma de contacto y saber a ciencia cierta si el coche cumplirá con las necesidades o si hará falta adquirir un modelo diferente.

Los coches, al mejor precio: desde Ruedatur KIA Málaga hacen un gran esfuerzo por ofrecer los mejores precios y, sobre todo, los coches con mejor rendimiento y condición estética y mecánica. Es por ello que los usuarios confían, ya que el precio no es únicamente lo que se paga al adquirir, sino que el ahorro también está en todo lo que se deja de gastar a corto plazo gracias a que los coches están en un estado óptimo.



En estos tiempos, donde hay necesidad de renovar el coche personal, el coche del trabajo, la flota de coches de una empresa, se hace necesario contar también con concesionarios que ofrezcan soluciones innovadoras. En la provincia de Málaga, uno de los que lo hace completamente es Ruedatur, quizá la mejor forma de comprar un KIA en esa zona. NORMAS DE USO

