​Fin de semana contra la crueldad a los animales marinos

Durante el fin de semana se han realizado en Valencia diferentes actos respecto a los animales marinos. Por una parte, València Animal Save realizó el pasado sábado una performance para el fin de la pesca y, por otra, Denia Animal Save se concentraba el domingo frente al oceanográfico en repulsa al cautiverio animal apoyándose mutuamente entre ambos colectivos.





PERFORMANCE CONTRA LA PESCA

Durante el acto del pasado sábado, las personas activistas portaban máscaras y redes mientras otras personas mostraban los vídeos sobre el cruel trato que reciben los animales marinos, que a juicio del colectivo convocante, son los más discriminados. Las cifras de sacrificio para consumo humano son incontables, muriendo fuera del agua por asfixia y suponiendo las redes de pesca el 46% por ciento de plástico en el mar.

Otras activistas informaban a la gente que se detenía, impactada, en la céntrica plaza de la virgen tras la puesta en escena. A la vez, han recogido firmas ( https://vlcanimalsave.org/pulpos/ ) contra la granja de pulpos que se quiere abrir en Las Palmas de Gran Canaria de la que, los expertos avisan, tendrá consecuencias terribles a nivel de crueldad y medioambiente.

Personas voluntarias de PACMA tenían cerca una mesa informativa y a la vez, pasaba una manifestación de cazadores y taurinos virtiendo según explican personas que estaban allí, comentarios machistas hacia las mujeres tales como "IROS A TRABAJAR ZORRAS" y ese es el nivel de la gente vinculada a torturar animales con la tibieza de todos los partidos nacionales y el dinero público.

UNA BIÓLOGA EXPLICA QUE LA PESCA ES TOTALMENTE CRUEL Y CONTAMINANTE

En mis artículos de opinión me gusta contar con gente experta y según la bióloga Rosa Más, la pesca no tiene sentido ni a nivel del respeto que se merecen los animales ni tampoco si queremos un futuro planeta en el que vivir por lo que reproducimos textualmente lo que me mandó al pedirle su valoración sobre la evidente sintiencia de los animales marinos e impacto medioambiental: Vivimos tiempos de creciente sensibilidad social hacia los demás animales. La empatía nos lleva a rechazar diversos modos de explotación sobre determinadas especies: festejos con toros, caballos o gansos; experimentación animal en productos de cosmética y limpieza; uso de artículos elaborados con lana o cuero; la alimentación o la caza.

En muchos casos se promociona la reducción del consumo de productos de origen animal como carne de aves y mamíferos y maneras de utilización “benévolas”, que solo contribuyen a perpetuar la explotación de los demás.

Además, hay animales que siempre parecen quedar fuera del guión: los habitantes del medio marino. Los peces no suelen tener la misma consideración que otros animales catalogados como superiores y que nos resultan más cercanos. Tradicionalmente se ha pensado que eran individuos carentes de inteligencia y con una capacidad para sentir, quizá existente, pero alejada de la nuestra.

Numerosas investigaciones revelan lo equivocado de semejante creencia: según el doctor Donald Brown, de la Universidad de Cambridge: «La literatura científica es bastante clara. Anatómicamente, fisiológicamente y biológicamente, el sistema de dolor en los peces es prácticamente el mismo que en aves y mamíferos…, hay que poner la pesca en la misma categoría que la caza».

Un reciente estudio de la Universidad de Liverpool corrobora esta conclusión: Los peces sienten dolor y además de una manera parecida a la de los mamíferos, incluidos los humanos. Según esta investigación, publicada en una edición especial con temas de dolor de la revista «Philosophical Transactions» de la Royal Society B, el mito de que los peces no sienten dolor está equivocado. De hecho, el estudio asegura que pueden sufrir hiperventilación, pérdida de apetito y hasta cambios en el comportamiento a largo plazo después de pasar por una experiencia dolorosa.

Lynne Sneddon, bióloga y una de las principales expertas mundiales del dolor en peces -y responsable del artículo-, afirma que esta característica se da en todo el reino animal y que explicaría los fundamentos moleculares compartidos y los comportamientos asociados con evitarlo y aliviarlo. «Cuando están sujetos a un evento potencialmente doloroso, los peces muestran cambios adversos en el comportamiento, tales como la suspensión de la alimentación y la actividad reducida, que se previenen cuando se proporciona un medicamento de alivio», afirma.

Al igual ocurre cuando los peces sufren un estímulo doloroso en los labios; reaccionan frotando su boca contra el tanque «de igual manera que nos frotamos el dedo del pie cuando nos golpeamos», ejemplifica.

Los peces pueden aprender muy rápido, poseen memoria a largo plazo y un agudo sentido del tiempo. También pueden reconocer a otros individuos, cuidar de la prole y trabajar en cooperación con otras especies.

No hay forma humanitaria de matar a quien no quiere morir; fuera del agua los animales mueren por asfixia, sufriendo aunque no podamos oírles gritar.

PREGUNTAMOS A LA BIÓLOGA POR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE ESTA INDUSTRIA

Realmente, prefiero que un artículo de opinión sea algo largo antes que hacerlo sin poder aportar pruebas de lo que reivindicamos y los motivos ya que la gente que realmente quiere saber y tiene interés, dedicará unos minutos a leerlo hasta el final.

Respecto al impacto medioambiental de la pesca nos explica la bióloga lo siguiente: Tradicionalmente, la gestión pesquera ha ignorado los fatídicos efectos de sus prácticas sobre los ecosistemas marinos. Técnicas como el arrastre arrasan los fondos marinos, destruyendo el frágil ecosistema integrado por corales y anémonas; es, además, una de las causas de regresión de las praderas submarinas del alga Posidonia oceánica, hábitat de muchos animales y que protegen la integridad de las playas.

El grave perjuicio que la pesca causa en el medio marino es la consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos. Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental que ahora estamos sufriendo.

¿A quién le importa la existencia de una humilde sardina? Solo a quienes pensamos que no tenemos derecho a disponer de los individuos de otras especies animales sin la menor consideración por sus vidas. Cada individuo tiene su razón de ser que no es de nuestra competencia, no son objetos al albur de nuestras extravagancias.

Lamentablemente, vivimos en una sociedad poco o nada dada a profundizar en los asuntos que nos afectan en lo cotidiano y que son los que deberían causarnos una mayor preocupación; sobre todo, cabría revisar la falta de empatía, la arrogancia que supone anteponer los caprichos propios al dolor ajeno.

Podemos desarrollar una sociedad realmente solidaria, considerando derechos básicos para todos los animales; con ellos compartimos la capacidad de sentir, además del hogar. No hay ninguna razón para seguir usándolos y todas para dejar de hacerlo.

Rosa realiza voluntariado en entidades como Feumve defendiendo los derechos de la infancia vegana que por desgracia, sigue sufriendo discriminación por ignorancia y desde el colectivo, luchan por un menú vegano en todos los colegios.

Realmente y a pesar del acoso a la infancia vegana y sus familias, es nada menos que la asociación española de pediatría quien indica que una alimentación vegana bien planificada, es perfectamente viable y aporta beneficios en la infancia pronunciándose en los mismos términos la academia Americana de nutrición y dietética confirmando que la alimentación vegana es apta en cualquier etapa de la vida pudiendo encontrar más información en la página de Instagram "nutricionistas veganos" que son los que realmente han estudiado nutrición y no personas que simplemente tienen fobia a lo diferente sin tener ni idea de lo que hablan cuyas consecuencias de su ignorancia derivan en bullying hacia la infancia por no hablar de los comentarios que tenemos que soportar a diario en redes sociales los adultos que difundimos el veganismo.



PROTESTA EN EL OCEANOGRÁFICO

Tan sólo un día después, el colectivo mencionado anteriormente se unía a la protesta organizada por Denia Animal Save frente al oceanográfico. El acto tuvo gran apoyo entre la gente que pasaba por la zona e incluso uniéndose personas a la protesta.

En un comunicado explican lo evidente: «Los acuarios son empresas que se benefician económicamente utilizando a los animales como una fuente de entretenimiento. Mantienen a estos animales para beneficiarse económicamente con su esclavitud, pero para nada contemplan los deseos o libertades de estas criaturas, seres vivos a los que privamos de sus derechos para poder admirar durante unos minutos, mientras ellos pasan encerrados toda una vida y con duros entrenamientos para espectáculos».

Entre otros colectivos, hemos estado allí las personas voluntarias de PACMA en repulsa al cautiverio animal y rechazamos todo uso o abuso de los animales ya que en nuestro caso, los derechos de los animales son innegociables y no hay nada que traicione nuestros principios al igual que con el medio ambiente o la justicia social.

UN EXTRABAJADOR DEL OCEANOGRÁFICO

Un extrabajador del oceanográfico aguantó en el lugar unas semanas y quiso hacer llegar a las personas activistas su testimonio: "Tenía terminantemente prohibido hacer fotos o contestar a las preguntas que me hacía el público, me sentía triste durante los duros entrenamientos en los que veíamos peleas entre los animales por juntar dos individuos incompatibles e incluso eran medicados mediante valium para ser convertidos en payasos de feria" explica y esto es un resumen".

Esto y mucho más salió de manera pública en diferentes medios de comunicación, pero para no poner el enlace de otro medio diferente a este en el que redacto mi artículo de opinión, pongo la noticia que salió en la web de la Fundación igualdad animal: https://igualdadanimal.org/noticia/2013/02/21/dos-extrabajadores-de-loceanografic-denuncian-maltrato-los-animales/ .

CONSIDERAN A LA INFANCIA UNA VÍCTIMA MÁS

Además, explican que la principal clientela del Oceanográfico suelen ser niñas o niños que quieren venir a este lugar por su empatía con los animales y no por conocer su situación de esclavitud, por ello, reivindican que esta actividad supone unos nulos valores respecto al respeto hacia todos los animales sin distinción entre especies y el medio ambiente.

La infancia es verdaderamente manipulada para ser partícipe de estos lamentables espectáculos y se les inculca el especismo desde bien pequeños puesto que cuando conocen la realidad que soportan los animales en cualquier explotación, son ellos mismos los que piden no contribuir y por ello, las familias veganas no adoctrinamos por decir lo que hay detrás del entretenimiento a costa de la explotación animal, un vaso de leche o un trozo de cuero por poner un ejemplo.

Desde el colectivo denuncian que el Oceanográfico hace campañas de recuperación de especies y realmente, lo único que intentan es lavar su imagen puesto que la mayoría de productos que venden en el restaurante son procedentes de los animales marinos por lo que indican que todo es un lavado de imagen y una gran mentira pronunciándose de nuevo la bióloga citada anteriormente en los mismos términos confirmando con total seguridad que desde el punto de vista biólogo, tanto los animales marinos como las aves allí secuestradas, lo pasan verdaderamente mal.

Desde Denia Animal Save quieren recordar que en el caso de que el Oceanográfico no venda suficientes entradas, también reciben grandes cantidades de dinero público. "Existen hoy en día más alternativas vegetales que nunca para aplicar el veganismo que no es nada privativo y evita una crueldad inmensa hacia millones de animales y subsidiariamente, estamos beneficiando al medio ambiente, evitando el hambre en el mundo y problemas de salud", concluyen.

En este artículo de opinión, se ha demostrado incluso con fuentes expertas, que la pesca es insostenible y el veganismo completamente viable en cualquier etapa de la vida al igual que lo innecesario que son los lugares como el Oceanográfico el cual se lucra del dinero público y mentiras para aburrir.

El especismo significa la discriminación por especie y es que a un perro jamás le haríamos lo que le hacemos a un animal marino y esto es lo mismo que discriminar a las personas por su color de piel mediante el racismo, pero en este caso, aplicado a los animales.

Es imposible acceder a datos oficiales sobre los animales marinos que mueren con una tremenda angustia lenta hasta la asfixia, pero si sabemos que unos 3.000 animales mueren innecesariamente cada segundo para consumo humano.

Recuerda que las víctimas del huevo o de los productos lácteos, también acaban en el matadero después de toda una vida infernal que te manipulan para ignorar.

Creo que ha llegado el momento de pensar un poco menos en nosotros y más en los demás puesto que tenemos alternativas vegetales para incluso disfrutar de los mismos sabores en cualquiera de los productos o recetas y ningún sentido tiene seguir financiando horrores, muerte, destrozando el planeta, perjudicando nuestra propia salud y haciendo que mueran de hambre niños del tercer mundo por criar a millones de animales que hay que alimentar superando en cantidades al número de humanos y por eso mueren de hambre niños del tercer mundo de los que se aprovechan y nos dicen que no nos preocupamos para justificar sus comportamientos especistas.

La responsabilidad es realmente nuestra como consumidores puesto que los matarifes, vivisectores, pescadores y todo tipo de verdugos, no existirían si la gente no pagara por el trabajo sucio y precisamente lo que busco con este artículo es que la gente sea consciente de lo que hay detrás y generar empatía ya que únicamente lo que queremos es liberar a todas las especies de animales al ser conscientes de su dolor e injusticia y además, ya digo que afecta a las propias personas el consumo animal sin piedad.

La mayoría de medios silencian todo esto y por ello, es muy importante poder expresar lo que siento en este medio de comunicación sin censura y desde la empatía, humildad y ganas de mejorar el mundo ya que eso es todo lo radicales que somos los veganos y todas las personas hemos ignorado en su día lo que cuento puesto que el sistema ya nos manipula para hacerlo empezando por las escuelas.



El veganismo es una filosofía ética que excluye la alimentación innecesaria de animales, vestimenta, experimentación o entretenimiento siendo hoy en día más fácil que nunca y tremendamente difícil para nuestras víctimas si no aplicamos nuestra responsabilidad individual buscando en nuestro corazón algo de humanidad.