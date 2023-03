Consejos para elegir una empresa de mudanzas, por Mudanzas BCN Internacional Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Con más de 20 años de experiencia en el traslado de muebles y objetos de todo tipo, se destaca Mudanzas BCN Internacional.

Esta se encuentra en la ciudad de Barcelona y realiza trabajos a nivel local, nacional e internacional, sobre todo hacia o desde Alemania.

Los representantes aseguran que su concepto de servicio es integral, por esa razón esta empresa de mudanzas internacional tiene oficinas en todo el mundo. Además, para facilitar los procesos a los clientes, realizan gestiones de aduanas y prestan servicios personalizados como guardamuebles y uso de plataformas elevadoras para particulares o empresas. También llevan a cabo rutas semanales a toda Europa con un servicio puerta a puerta.

¿Por qué es importante escoger un buen servicio de mudanzas? Como profesionales con amplia experiencia en estos servicios, los representantes de la firma aseguran que una mudanza implica desafíos importantes y muchas veces inesperados. Los retos comienzan desde el mismo momento en el que hay que buscar un proveedor de estos servicios que inspire confianza y cuya experiencia sea comprobable. En este sentido, el equipo de Mudanzas BCN Internacional afirma que se deben tener en cuenta estos 5 consejos:

El primero de ellos es investigar meticulosamente a las empresas que estén considerando como opción. Una excelente fuente es internet, aunque es recomendable que no sea la única. Averiguar la reputación que tiene cada empresa y su calificación en los buscadores suele ser muy útil a la hora de tomar una decisión.

Cuando se tenga una lista de empresas preseleccionadas, hay que asegurarse de que todas estén debidamente registradas, posean un domicilio fiscal y una sede física. Al ser una compañía legalmente establecida, debe contar con un seguro de responsabilidad civil y de mercancías, cuya cobertura alcance también a su personal operativo. Preferiblemente, hay que buscar una empresa que esté inscrita en algún gremio que asocie a las firmas del sector.

El equipamiento de la empresa, un aspecto clave en las mudanzas Los expertos de Mudanzas BCN Internacional señalan que un aspecto fundamental para decidirse por la mejor opción es el equipamiento de la empresa. Los muebles y los objetos en una mudanza deben viajar con la mayor seguridad posible, especialmente cuando se trata de trayectos largos nacionales o internacionales. En este sentido, hay que verificar que cuente con los vehículos para un transporte adecuado.

El cuarto consejo de esta empresa de mudanzas internacionales es que se debe conocer las técnicas de embalaje y manipulación de objetos. Tan importante como el tipo de unidades, es la forma en la que viajan los muebles y la manera en la que su personal los cuida durante el servicio. Esto ayuda a determinar que no se trata de una compañía improvisada que carece del talento humano adecuado.

Como quinta recomendación, es importante saber exactamente qué tipo de mudanza se desea hacer y cuál es el lugar de destino. Esto es imprescindible porque no todas las empresas tienen las mismas fortalezas o el ámbito de acción. Asimismo, advierten que muchas compañías afirman que realizan viajes internacionales, pero lo que hacen es subcontratar a terceros, lo cual obviamente encarece el servicio.

