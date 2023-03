En torno a 2030 podremos ver un camión en el que el conductor vaya descansando dentro de la cabina El proyecto ENSEMBLE pretende desarrollar una tecnología que permita que varios camiones viajen en pelotón, sin necesidad de que todos lleven un conductor al volante Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de marzo de 2023, 08:32 h (CET) Historias en carretera, el podcast de IVECO España sobre el mundo del transporte, continúa con la conducción autónoma.

Se puede definir un vehículo autónomo como aquel que es capaz de guiarse por cualquier tipo de vía sin necesidad de tener ningún tipo de intervención humana. Para llegar a este punto, la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE), definió una escala dividida en cinco niveles con la que se pueden clasificar este tipo de tecnologías, dependiendo del grado de intervención del conductor que estas requieran.

Desde el nivel 1, en el que asistentes como el control de crucero adaptativo facilitan la conducción, pero nunca eximen al conductor de retirar las manos del volante, al nivel 5, que eliminaría incluso cualquier tipo de elemento del control como un volante o unos pedales de la cabina de un camión, existe un auténtico universo de tecnologías y posibilidades hasta ahora desconocidas.



Jaime Sánchez, Director de la Plataforma Next Generation de camiones medios y pesados de IVECO, se convierte en el segundo invitado de la temporada en visitar los estudios de Historias en carretera. Pocos conocen mejor que él las ventajas e inconvenientes de lo que promete ser una auténtica revolución en el mundo del transporte, y es que su liderazgo y participación en diversos proyectos vinculados a la conducción autónoma le han permitido conocer de primera mano todos sus secretos, y por supuesto, los desafíos a los que debe enfrentarse.

Entre las muchas ventajas que puede llegar a ofrecer la conducción autónoma, Jaime Sánchez destacaría especialmente dos de ellas: la seguridad y el ahorro. “La conducción se optimiza, de forma que se gasta menos combustible y hay un menor desgaste de componentes”.

A pesar de que parece que hablamos de un futuro lejano, ya han pasado casi cinco años desde que IVECO participara en el proyecto ENSEMBLE. Las conclusiones después de las pruebas realizadas en Barcelona con un convoy de seis camiones fueron realmente positivas. “Para el proyecto ENSEMBLE, establecimos protocolos de comunicación entre camiones de diferentes marcas para que se pudiesen comunicar, y se pudiesen enganchar y desenganchar del pelotón, dejar paso a un vehículo que se quiere incorporar a la vía, o incluso hacer frenadas de emergencia totalmente sincronizadas gracias a la comunicación en tiempo real”, explica Jaime.

Jaime afirma: “Uno de los problemas que encontramos cuando hablamos con los clientes o con el sector logístico son los retrasos del transporte intermodal, es decir, entre todas las etapas que debe completar una mercancía hasta llegar a su destino final. El vehículo autónomo va a mejorar enormemente este aspecto porque las estimaciones se van a poder ajustar al máximo, y por tanto los tiempos de inactividad se van a reducir al mínimo”.

A nivel tecnológico, los desafíos a los que Jaime y su equipo deben enfrentarse son numerosos. “Nuestro principal reto es hacer converger toda esta cantidad de sensores, análisis y procesamiento de datos dentro del camión para que actúe de manera autónoma”.

La complejidad de este tipo de sistemas no sólo se queda ahí, sino que el desarrollo de una correcta comunicación con su entorno es un fundamental para anticiparse posibles problemas: “en caso de encontrarse con un accidente en una curva, el camión autónomo del futuro se anticipará a ese problema gracias a la conectividad y buscará una ruta alternativa para evitarlo”.

Sin embargo, el principal desafío poco tiene que ver con sensores y cámara: “la tecnología va por delante de la legislación, por lo que el principal reto es encontrar la manera correcta de regular o de homologar este tipo de sistemas”.

Para Jaime, es realmente importante destacar el papel del conductor como parte fundamental tanto en el desarrollo como en la implantación de esta tecnología, por lo que la colaboración entre “el hombre y la máquina” que tantos guiones de cine ha protagonizado, se ha convertido en una auténtica realidad.

De esta forma, Jaime Sánchez subraya la importancia de entender de forma correcta la conducción autónoma: “No estamos desarrollando una tecnología para sustituir al conductor, sino que su objetivo es mejorar su bienestar y seguridad a bordo de un camión”.

A pesar del increíble desarrollo al que está llegando la tecnología de conducción autónoma, Jaime Sánchez es cauto y asegura que todavía quedan muchos kilómetros que recorrer. “No sólo fabricamos para Europa, sino para todo el mundo, por lo que su implantación será progresiva y, durante muchos años, el camión autónomo convivirá con vehículos tradicionales”.

Lejos de suponer un problema, este panorama da forma a un perfecto campo de entrenamiento para el camión autónomo, y es que para Jaime, “una de las claves a la hora de enseñar a un camión autónomo a reaccionar ante un imprevisto es enfrentarle a situaciones cotidianas como una incidencia o una maniobra inesperada”.

El camión autónomo aumentará la seguridad, mejorará los costes operativos, reducirá los tiempos de espera y, por supuesto, mejorará la calidad de vida del conductor. ¿Lo imaginas leyendo un libro o viendo su serie favorita, mientras su camión circula con total seguridad por una autopista?

La frase de Il Commendatore Enzo Ferrari: "Yo no sé cómo es el alma, pero si es que existe, los motores deben tener una porque se quejan, se desesperan, se rebelan y se comportan como niños a los que se forma, día a día, educándolos".

