Uno de los mayores stocks de furgonetas seminuevas de la provincia en la nueva ubicación en Fornells de la Selva de M10Selection

El mercado automotor es muy diverso y comprende una amplia gama de vehículos para cualquier necesidad.

Debido a su versatilidad, uno de los más solicitados son las furgonetas, ya que son una buena elección tanto para los que buscan un vehículo comercial para el transporte de mercancía, como para aquellos que desean trasladar grupos de personas.

De acuerdo con los especialistas en negocios, adquirir una furgoneta es una decisión acertada y rentable que cualquier empresa, autónomo o familia debe considerar, ya que es un medio de transporte espacioso y con mayores ventajas económicas que un camión.

Existe una amplia gama de modelos de furgonetas que se adaptan a cualquier exigencia. En este sentido, empresas como M10Selection se convierten en una gran solución para quienes buscan comprar este tipo de vehículo. Esta firma, a partir del mes de abril, dispondrá de uno de los mayores stocks de furgonetas en Girona, tanto nuevas como de segunda mano.

M10Selection anuncia la apertura de una nueva sede para la compra de furgonetas Atendiendo la demanda en la adquisición de furgonetas en Girona, la empresa M10Selection ha anunciado que el 1 de abril abrirá una nueva ubicación en Crta. NII, 17458, Fornells de la Selva, donde dispondrán de un amplio stock de furgonetas seminuevas en excelente estado.

Contarán con vehículos del año 2018 en adelante, mayoritariamente con menos de 100.000 km. También pondrán a disposición del público furgonetas con diferentes dimensiones, desde modelos pequeños, que sirven para el traslado de pequeñas cargas; hasta las de tipo carrozadas con plataforma, que proporcionan un mayor espacio para el traslado de mercancía.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, la empresa ha trabajado todos estos años para ofrecer vehículos nuevos y de ocasión de primera calidad de las compañías más destacadas de la industria. Toyota, Kia, Citroën, Peugeot, Nissan, Ford, entre otras, son tan solo algunas de las marcas que se pueden encontrar en su catálogo de vehículos.

A diferencia de otros concesionarios situados en Girona, M10Selection cuenta con modelos adaptados a diferentes tipos de presupuesto y planes de financiamiento que ofrecen mayores oportunidades a la hora de adquirir un vehículo.

Aspectos a tener en cuenta para elegir la furgoneta adecuada Debido al amplio abanico de furgonetas que existen en el mercado, elegir un modelo no es una labor sencilla. No obstante, es recomendable basar la selección teniendo en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, es preciso valorar el terreno y el clima de la localidad donde circulará la furgoneta. Por otro lado, se deben tomar en cuenta las características del vehículo como el espacio de carga, altura del techo, el equipamiento, entre otras especificaciones, siempre buscando que estas se adapten a la utilidad que se le quiere dar al vehículo, ya sea para fines comerciales, o como medio de transporte particular.

En caso de tener dudas sobre qué modelo elegir, M10Selection cuenta con un equipo de profesionales con una extensa experiencia en el sector automotor que proporcionan una asesoría personalizada para que sus clientes compren la furgoneta más apropiada a sus necesidades.