Reparación de Nintendo Switch, con los profesionales de Mundo del Móvil Emprendedores de Hoy sábado, 25 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Una de las consolas que más han comprado, tanto los jóvenes como los adultos, ha sido la Nintendo Switch. Como todos los dispositivos electrónicos, con el uso continuo y el transporte de un lado a otro, la Nintendo Switch o sus diversos complementos se pueden dañar y, por lo tanto, necesitar de una reparación.

Mundo del Móvil es una tienda online de reparaciones de dispositivos electrónicos, patinetes eléctricos, aspiradoras, entre muchos otros. Con sede en Madrid, ofrecen servicio para reparar Nintendo Switch a todo el país, con reparación en el acto en la tienda física y con opción de recogida a domicilio.

Reparar Nintendo Switch de la mano de expertos Mundo del Móvil cuenta con un equipo de profesionales que ofrece a los clientes una atención personalizada y profesional, con una calidad garantizada.

Entre los servicios de reparación que ofrecen se pueden encontrar el cambio de batería o de los diferentes botones presentes en la consola, cambio de la carcasa, reparaciones relacionadas con el JoyCon (mandos), así como de la pantalla o el ventilador, entre muchas otras complicaciones que pueden presentarse.

Para aquellas personas que necesiten una reparación urgente, Mundo del Móvil ofrece la opción de reparar el dispositivo en menos de 1 hora, siempre bajo disponibilidad de stock. Asimismo, todas las reparaciones cuentan con una garantía sellada de seis meses y un correcto tratamiento de los datos.

Dos servicios de reparación disponibles en Mundo del Móvil Los clientes que quieran reparar su Nintengo Switch con esta compañía podrán hacerlo de dos maneras diferentes. La primera, acudiendo con su dispositivo a una de sus tiendas físicas ubicadas en Las Ventas, Moncloa o Principe de Vergara, en Madrid.

Para este servicio no se necesita cita previa, sin embargo, los expertos de la empresa aconsejan llamar previamente para comprobar que cuentan con stock de la pieza dañado en la tienda seleccionada. Cuando los clientes acudan a la tienda, la reparación se hará en el acto y con garantía profesional.

La segunda, y para aquellas personas que no dispongan de tiempo para acudir personalmente, pueden optar por el servicio de recogida y entrega a domicilio. El primer paso es acceder a la web de Mundo del Móvil y contratar la reparación necesaria, realizando el pago directamente allí o contra-reembolso con la empresa de recogida. La empresa de transportes acudirá al punto indicado a recoger el paquete, previamente envuelto y sin accesorios personales, y lo llevará a una de las tiendas físicas para ser reparado. Una vez listo, se enviará de vuelta al domicilio establecido por el cliente.

Cada reparación tiene un precio cerrado, el cual se puede consultar cuando se va a realizar la compra del servicio. No obstante, si en el proceso de reparación los expertos detectar otra avería, informarán previamente al cliente, dándole un presupuesto general. En el servicio a domicilio, el precio incluye el coste de la pieza, la mano de obra y la garantía de que se está tratando con profesionales del sector, sin incluir el precio del envío.

Hoy en día, teniendo en cuenta que los hogares están llenos de tecnología, es imprescindible contar con un sitio de confianza como Mundo del Móvil para la reparación de estos dispositivos.

