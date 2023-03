Las bailarinas que nunca pasan de moda, Mon Massagué Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 18:45 h (CET) Los zapatos bailarinas representan una clase de calzado femenino destacado por su diseño ergonómico, cómodo y similar a los utilizados para el ballet. Es apto para diferentes edades y se caracteriza por abarcar una amplia variedad de estilos.

Una tendencia que ha quedado marcada en las últimas temporadas a través de la tienda digital italiana Mon Massagué: las bailarinas nunca pasan de moda.

De esta manera, este calzado, cuya estructura y variedad de colores se adaptan a cualquier tipo de outfit, son de los más solicitados en el mercado por aquellas mujeres que llevan una vida ajetreada y que quieren sentirse bellas, y seguras de su estilo.

Una moda que llegó para quedarse El mundo de la danza clásica con el paso de los años ha logrado inspirar a las distintas firmas de moda con sus mejores referencias y códigos de ballet que irradian elegancia. Una prueba de ello, son las zapatillas bailarinas que han adquirido una estética única y un carácter icónico dentro del mercado.

En este contexto, la firma cuenta con el aval de la estilista y diseñadora catalana Montserrat Massagué que, mediante una tienda online, ofrece a su público internacional este tipo de calzados con diseños confortables, exclusivos, cargados de color y compatibles a la vida urbana.

El objetivo central de su extensa gama de modelos es que el protagonismo del look se lo lleve el calzado sin necesidad de llevar tacones. Para ello, se propone ayudar a las mujeres a sentirse seguras, cómodas con su imagen y derribar cualquier clase de prejuicios.

La tienda online se distingue por un proceso de compra especial, basado en la decisión propia e independiente del contexto, para lo cual aconseja a las usuarias “tomarse con calma”, verificar las tallas (basadas en las medidas de estándar de Europa), llevar a cabo la adquisición y en un plazo no mayor a los 5/8 días tendrán la posibilidad de disfrutar las bailarinas en sus pies.

La atención a través de la web y WhatsApp es personalizada a cada necesidad y se ofrece un importante descuento del 10 % en la primera compra.

Los principales modelos que triunfan en Mon Massagué En la página web de Mon Massagué, las clientes pueden acceder a un repertorio completo de diferentes clases de bailarinas como la de piel roja con lazo, Bowie, negro y blanco y Kate rosa.

Esta última destaca por su forma de escote en V, con un lazo en el lateral y suela de cuero. Se trata de un calzado ligero y refinado, inspirado en las medias puntas de ballet y fácil de combinar con cualquier look.

También se encuentra el modelo Mon Black: un tipo de zapatilla con punta redonda que emula a los “scarpettes” de la danza clásica y dispone de una suela fabricada a base de cuero natural, con dos plataformas de goma que facilitan la adhesión al suelo.

En efecto, las bailarinas de piel negras y otra variedad de modelos son ideales para llevar en el bolso a una fiesta, al trabajo y en otras ocasiones.

