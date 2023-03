Sequedad vaginal, una epidemia silenciosa en la menopausia que es mejor tratar por la Dra. Natalia Gennaro Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 16:17 h (CET) La sequedad vaginal, tal y como afirma La Dra. Natalia Gennaro, destacada especialista en ginecología y medicina antiaging a nivel internacional, es un síntoma común entre las mujeres cuya causa más frecuente es la pérdida de hormonas femeninas de manera permanente que ocurre en la menopausia.

Sin hormonas disminuye progresivamente el flujo sanguíneo en los órganos del suelo pélvico, y este camino de envejecimiento terminará tarde o temprano, entre 6 meses a 10 años, produciendo además otros problemas: urgencia miccional o necesidad de ir al baño frecuentemente, incontinencia de orina, es decir escapes de orina, infecciones urinarias a repetición que incluso no curan con antibióticos.

Históricamente, las mujeres han intentado mitigar estos síntomas con conductas evitativas, la más habitual para la sequedad vaginal es rechazar el coito, y para la urgencia e incontinencia de orina realizan la clásica restricción de ingesta de líquidos que intenta limitar tanto el riesgo de escape de orina en público como la necesidad de tener un baño cerca permanentemente, todo esto mientras simultáneamente deshidratan el cuerpo y empeoran su propio envejecimiento, por supuesto también poseen dependencia de apósitos o bragas protectoras por si el escape finalmente se produce.

Otros síntomas además de la sequedad vaginal, son la irritación vaginal, el picor o escozor de la zona, pérdida de tejido labial, estrechamiento de la entrada de la vagina y mucosas inflamadas que dificultan o anulan la posibilidad de mantener relaciones sexuales por dolor, provocan contracturas musculares en suelo pélvico que empeoran la función de la vejiga y el recto, con estreñimiento, dificultad de vaciado vesical, chorro débil, goteo, etc. En conjunto todo esto se denomina en términos médicos Síndrome Genitourinario de la Menopausia, es decir un conjunto de síntomas y signos producidos por la menopausia.

Al final estos síntomas de no ser tratados seguirán su evolución y producirán un mayor impacto en la calidad de vida de las mujeres menopáusicas.

Hoy no hay ningún motivo por el cual no preocuparse por esta patología propia de la mujer y es necesario anticiparse al avance inevitable de este problema y devolver calidad de vida a la mujer a cualquier edad.

Es naturalmente obvio que un tejido menos dañado tendrá mejores oportunidades de recuperarse, por lo cual es recomendable tomar conciencia y realizar un verdadero tratamiento preventivo que evite la progresión de la patología que son las hormonas, estas pueden usarse localmente, pero también sistémicas para no solo mejorar la calidad de vida de la vagina y vejiga sino también la de todo el cuerpo y mente, bajo por supuesto control médico.

¿Qué soluciones hay para la sequedad vaginal y otros síntomas? La Dra. Natalia Gennaro recomienda realizar una primera visita de evaluación para diagnóstico y elaboración de un plan de tratamiento personalizado porque el tratamiento dependerá de las características únicas de los tejidos y del paciente en general, hay muchos tratamientos, pero no todos funcionan en todos los pacientes y hay que elegir cuidadosamente el mejor tratamiento para cada paciente, cómo la mayoría de pacientes consulta en estadio tardío el tratamiento frecuentemente requiere la combinación de métodos, porque los cambios ocurridos en los tejidos son intensos y luego un tratamiento de mantenimiento para evitar retroceder.

Aunque la mejoría en general la refieren desde el principio del tratamiento para lograr un resultado óptimo y mantenimiento sostenido es necesario completar todo el tratamiento con varias sesiones.

La Dra. Natalia Gennaro posee una completísima formación y gran experiencia en los tratamientos más modernos que abordan todas las patologías ginecológicas del suelo pélvico con gran éxito, por supuesto la sequedad vaginal y todo el espectro de síntomas producidos por el síndrome genitourinario de la menopausia o antes llamado atrofia vaginal, pero también la incontinencia urinaria, el dolor pélvico, la cirugía del prolapso de órganos pélvicos altamente personalizada con robot Da Vinci, disfunciones sexuales y toda la ginecología regenerativa, estética y funcional; sus conocimientos altamente especializados en los tratamientos más modernos como láser vaginal, radiofrecuencia vulvo-vaginal, carboxiterapia vaginal, electroestimulación magnética, ácido hialurónico, hilos vaginales y vulvares, ondas de choque, bioestimulación mediante distintos factores de crecimiento, junto con su dedicación al estudio de los mecanismos que retrasan el envejecimiento celular y su experiencia en el uso de hormonas bioidénticas en menopausia y andropausia, nutracéutica, peptonas, etc. la convierten en una gran experta múltiple premiada en medicina de suelo pélvico y antiaging.

Instituto Dra. Natalia Gennaro, Zurbano 29 Madrid 28010. Cita por WhatsApp, teléfono o correo: nataliagennaro.com

