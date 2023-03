¿Por qué elegir un catering de paella gigante en las celebraciones? El Paellero Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 15:27 h (CET) Con la llegada del buen tiempo es más apetecible organizar quedadas con amigos y familiares, y cualquier excusa puede resultar buena para hacer de ello una celebración por todo lo alto.

En estos casos, lo más difícil siempre es la preparación de la comida, ya que implica mucho tiempo y dedicación.

Los servicios de catering pueden ser la opción adecuada para garantizar que todo salga bien. El Paellero es una empresa que ofrece soluciones de comida para todo tipo de eventos, tanto bodas como celebraciones multitudinarias y uno de sus platos más demandados es, sin duda, el catering de paella gigante.

¿Por qué una paella gigante es una gran opción para comer en las celebraciones? La paella es uno de los platos más típicos de la gastronomía española, se trata de una comida muy sabrosa conocida por todo el mundo, que resulta apetecible para cualquier ocasión. En términos económicos, se trata de un plato fácil y asequible, es saludable y se puede elaborar con productos de proximidad.

Otra de sus características es la diversidad de tipos de paella que existen, dependiendo de los ingredientes que se escojan según los gustos de sus comensales. Ya se sabe que su base principal es el arroz, pero este se puede acompañar con ingredientes muy variados. Por ejemplo, desde El Paellero, cuentan con distintas opciones: paellas de marisco, de carne (conejo, pollo, pavo o costillejos), de verdura, mixtas, etc. No obstante, estos maestros paelleros siempre suelen recomendar paellas mixtas con carne y verdura, las cuales son un acierto seguro.

Este plato se puede degustar en cualquier época del año y su preparación puede ser totalmente personalizada al gusto de cada grupo de comensales, con ingredientes frescos y saludables.

El Paellero, expertos en paellas gigantes para más de 5.000 personas Tanto si se trata de un evento público como privado, en El Paellero organizan todo tipo de paellas gigantes. Estas están preparadas para ser elaboradas, tanto con leña como con gas, por parte de su gran equipo profesional experto en este plato típico español.

Ellos se encargan de cocinar y servir la paella a medida, tanto si es para 200, 300, 1.000 o hasta 5.000 comensales.

Sus servicios se pueden contratar en la zona de Murcia, Albacete, Alicante, Almería, Elche o Granada.

Todos aquellos que ya las han probado, aseguran que es una receta tremendamente exquisita y una apuesta segura para cualquier celebración. Se adaptan a los requerimientos de cada cliente y sus 50 años de experiencia en el sector avalan los resultados obtenidos. Más de 500 eventos anuales y 1 millón de personas servidas con un trato cercano, familiar y de calidad.

Sus servicios de catering no solo se centran en paellas, también se encargan de preparar barbacoas, migas o el pollo al chilindrón, una fideuá o incluso una tortilla gigante, entre otros.

El Paellero es, sin duda, una de las mejores opciones en cuanto a comida para eventos. El trato y la adaptación en cada caso lo posicionan como un catering excelente en la costa sur este de España. Para más información o un presupuesto detallado para la celebración de un evento, se recomienda visitar la página web y contactar directamente con los profesionales.

