Barbas Market y sus camisetas de algodón orgánico sustentable Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 10:00 h (CET) La ropa evoluciona constantemente no solo para ser más atractiva, cómoda y a la moda, sino también para ser cada vez más sostenible y amigable con el medioambiente.

Si bien no todos los fabricantes se toman en serio la sostenibilidad, hay otros para los que más que un concepto, es una base fundamental de su negocio y de sus productos. Un ejemplo de ello es la empresa Barbas Market, una firma online dedicada a la fabricación y venta de sudaderas y camisetas de algodón orgánico sustentable. Para esta compañía, no solo se trata de ofrecer lo mejor en calidad, sino también un producto y una producción totalmente sostenibles.

Múltiples diseños de camisetas sostenibles Uno de los aspectos más distintivos de la marca Barbas Market ha sido desde el principio su firme compromiso con la sostenibilidad. Para ello, han sabido adaptar desde su método de producción y consumo, hasta el packaging que utilizan para sus productos. Pero, indudablemente, la muestra más notable de este compromiso con el medioambiente se puede encontrar en todo su catálogo de camisetas de algodón orgánico sustentables. El algodón utilizado para la elaboración de todas estas camisetas procede de cultivos gestionados de manera sostenible.

Además, es un tipo de algodón que requiere menos agua que su contraparte tradicionalmente utilizado, con lo cual es mucho más respetuoso para el medioambiente. Las camisetas de Barbas Market son unisex y, gracias a la variedad de sus atractivos diseños, son perfectas para hombres, mujeres y toda la familia que quiera lucir un look despreocupado pero completamente a la moda.

Más aspectos sostenibles de la marca Además del algodón orgánico utilizado en las camisetas fabricadas por esta compañía, otro de los aspectos sostenibles destacables es el tipo de tinta utilizado para plasmar los diseños sobre cada una de ellas. Se trata de una impresión ecológica con tintas al agua, todas ellas certificadas por el OEKO-TEX®ECO PASSPORT y la etiqueta GOTS5.0. Además de ser vegana, la empresa cuida hasta el más mínimo detalle en términos de sostenibilidad. Tal como se mencionó anteriormente, su packaging también es una muestra de ello, ya que se utilizan únicamente materiales ecoresponsables, reciclados y reciclables. Un ejemplo es el papel kraft, proveniente de bosques sostenibles y cuyas fábricas cuentan con certificaciones otorgadas por el programa FSC, certificación ISO 14001 e ISO 50001.

Para conocer más sobre las camisetas de algodón orgánico sustentable de Barbas Market, sus características o todo el aspecto sostenible de la marca, en su página web se puede encontrar mucha más información al respecto. Desde allí, también se puede ver todo su catálogo y adquirir cualquiera de sus camisetas fácilmente mediante unos clics, con envíos disponibles a cualquier parte de España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.