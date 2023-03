Citroën C5 X Plug In Hybrid 180 ë-AT8, un híbrido enchufable con mucha tecnología Con una batería de 12,4 kWh puede recorrer distancias de hasta 62 km (ciclo WLTP) en modo 100 % eléctrico Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 24 de marzo de 2023, 09:54 h (CET)



Citroën actualiza la gama C5 X con el modelo Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8. La oferta semiautónoma de nivel 2 del C5 X también se completa con la incorporación del Highway Driver Assist 2.0, que aporta nuevas funcionalidades.

Citroën pone a disposición del C5 X una nueva motorización Híbrida Enchufable 180 ë-EAT8, que completa la gama Híbrida Enchufable 225 ë-EAT8 ya existente. Sustituyendo a la versión gasolina PureTech 180, esta nueva versión ofrece una alternativa eléctrica más respetuosa con el medio ambiente. Con esta versión se podrán realizar desplazamientos diarios en modo 100 % eléctrico, teniendo que recurrir al motor de combustión únicamente para los trayectos más largos.

El C5 X Plug In Hybrid 180 ë-AT8 combina un motor de gasolina 1.6 PureTech de 150 CV con un motor eléctrico de 81 kW, produciendo una potencia combinada de 180 CV para 360 Nm. Esta cadena cinemática ofrece todo el placer de conducir en modo 100 % eléctrico con su par inmediatamente disponible, una aceleración lineal y una sensación de fluidez y suavidad, todo ello a velocidades de hasta 135 km/h. Este motor está asociado a la caja de cambios automática ë-EAT8 de última generación.

Este vehículo puede circular sin limitaciones por zonas restringidas. En ciclo urbano, ofrece una autonomía de conducción de hasta 71 km. Puede cargarse en aproximadamente 1 hora y 40 minutos con un cargador de 7,4 kW. Su versión más ligera emite tan solo 27 g/km de CO2.

Al igual que la versión 225, el C5 X Plug-in Hybrid 180 ofrece la suspensión Citroën Advanced Comfort® Active, que combina la doble suspensión Progressive Hydraulic Cushions® con el control electrónico de la amortiguación. La suspensión de cada rueda se controla de forma independiente en tiempo real para responder a las exigencias de la carretera, proporcionando un confort de suspensión aún mayor. La suspensión puede hacerse aún más blanda y seguir ofreciendo un excelente apoyo de la carrocería gracias al control electrónico continuo de los amortiguadores. Con la Suspensión Activa Citroën Advanced Comfort®, Citroën ofrece al C5 X Plug-in Hybrid un gran nivel de confort.



Citroën introduce en el C5 X el Highway Driver Assist 2.0, que da un paso más hacia el nivel 2 de conducción semiautónoma añadiendo las siguientes funciones:

Cambio de carril semiautomático, que ofrece al conductor la posibilidad de adelantar al vehículo que circula delante y volver a colocarse en el carril, a velocidades comprendidas entre 70 km/h y 180 km/h. El conductor activa el intermitente, el coche solicita la confirmación de la maniobra y realiza el cambio de carril tanto para incorporarse como para reincorporarse.

Recomendación de velocidad anticipada, que indica al conductor en el momento más oportuno que adapte su velocidad (aceleración o ralentización) gracias a la lectura a distancia de las señales de límite de velocidad.

El volante dispone ahora de un sensor de agarre para juzgar siempre si el conductor está activo, ya que siempre tiene el control, sin tener que ejercer ningún movimiento o resistencia sobre el volante.

Estas funciones se suman a las ya presentes en el Asistente de Conducción en Carretera, a saber: Freno de Seguridad Activo 2.0 (operativo de 7 a 140 km/h), Asistente de Mantenimiento de Carril (operativo de 0 a 180 km/h), Alerta de Tráfico Trasero, Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, y Control de Ángulo Muerto a Larga Distancia. El Asistente de Conducción en Carretera está disponible de serie en el nivel de acabado Shine, y el Asistente de Conducción en Carretera 2.0 es de serie en el nivel Shine Pack.

