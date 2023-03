Instalación de hasta 4 paneles sin cargo, por Bluetek Solar Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 20:08 h (CET) El aprovechamiento de la energía solar no pone en peligro al medioambiente ni incrementa el calentamiento global, debido a que en su obtención y consumo no se emiten gases ni subproductos peligrosos.

Además, instalar paneles solares es una manera de reducir el impacto de la factura de luz en una casa.

Ahora bien, los especialistas de la empresa Bluetek Solar advierten que instalar estos equipos en varias casas a la vez es más eficiente y menos costoso para los instaladores. Se trata de algo lógico aunque, según comentan, la mayoría de los instaladores y clientes no lo aprovechan.

Beneficios de instalar paneles solares en conjunto con otros vecinos En Bluetek Solar, el ahorro que se produce en una instalación conjunta se revierte directamente a sus clientes. Así lo expresa el director de esta empresa, Ramón Cot: “Como nuestro tipo de trabajo se basa siempre en lograr la mayor eficiencia, cuando instalamos en varias casas similares a la vez, los ahorros en costes son muy importantes”.

Además, según el profesional, el ahorro se explica por el coste que tiene el traslado de furgonetas y equipos, el montaje de estructuras y el cableado. Por otra parte, en estas circunstancias se aprovechan más eficientemente las grúas. “Todo es más eficiente y rápido, así el instalador ahorra horas y material”, añade. A su vez, indica que esta firma “nunca ahorra en la calidad de los materiales”.

Trasladar todo el ahorro posible a los clientes es parte de la filosofía de Bluetek Soalar. “En estos casos nuestros clientes recibirán hasta 4 paneles más sin cargo para su instalación solar, y lo mismo obtendrán sus vecinos”, cuenta Cot.

Por este motivo, cuando un cliente de esta firma piensa instalar paneles en su casa, los representantes de la misma le proponen hablar con sus vecinos, amigos o familiares para que se apunten. De este modo, es posible conseguir un ahorro significativo. “Estamos en un punto en el que todo el mundo quiere poner paneles solares, así que una conversación con el vecino puede significar un gran ahorro para ambos”, añade Cot.

Menos coste y más estética En total, las instalaciones conjuntas pueden producir un ahorro de hasta el 20 %. Además, al colocar los paneles al mismo tiempo la imagen de una urbanización gana en estética. A futuro, el servicio técnico también resulta más fácil y económico, ya que las acciones de revisión que hay que llevar a cabo y las piezas de los componentes son las mismas.

A la hora de instalar paneles solares es más conveniente poner en marcha un colectivo solar para una urbanización que realizar una colocación individual. Para obtener más información y una presentación de un proyecto es posible contactar con Bluetek Solar.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.