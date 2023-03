Calzado Barefoot dispone de calzado infantil respetuoso para el desarrollo natural de los pies Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 18:46 h (CET) El calzado infantil respetuoso se ha consolidado en el mercado de zapatos para niños, gracias a que su diseño permite el crecimiento natural de los pies y su desarrollo óptimo, especialmente en los músculos y en el soporte óseo. Además, su demanda crece constantemente, gracias a los beneficios de que brindan los materiales con los que se fabrican.

En ese sentido, la tienda online Calzado Barefoot es una de las referentes en este sector. Ofreciendo colecciones de distintas marcas, busca garantizar el bienestar, la postura y flexibilidad de los pies desde edades muy tempranas.

Líneas de calzado infantil Calzado Berefoot cuenta con líneas de calzado infantil respetuoso de una gran variedad de marcas, como Baby Bare, Beda, Fare Bare o Pom Pom, entre otros.

Entre las diferentes categorías disponibles en su tienda online se encuentra Primeros pasos, con zapatos para bebés. Aquí se pueden adquirir, por ejemplo, el modelo de botines Sansa Navy de Blanditos by Crio's, que proporcionan autonomía y ayudan a desarrollar los niveles sensitivos de los pies. Son ideales para los días más fríos, pues están elaborados en cuero 100 % natural y con un forro interior de borreguito. Asimismo, no tienen contrafuertes ni refuerzos, por lo que son barefoot flexibles, con puntera anatómica para el libre movimiento de los dedos y una plantilla extraíble totalmente plana.

Dentro de la misma categoría, también se encuentran los Tikki Ziggy Wool Candy. Además de estar hechos a mano y poseer un peso ligero de 80 gramos, se elaboran con lana cálida y plantilla de fieltro. Su puntera es ancha, lo que permite un movimiento libre, con suela antideslizante de un milímetro, extra flexible y resistente al desgaste.

Por su parte, en la línea de Caminantes, los Beda Grey Aeroplane han tenido una importante recepción. Se trata de unas sneakers diseñadas para los niños más activos, con pies anchos y empeine medio. También incorporan una plantilla extraíble sin ningún elemento anatómico ni contrafuerte, aparte de regulación con dos velcros con elementos reflectante. Su suela es fina, blanca, flexible y resistente a la abrasión para usos más intensos, como montar en bicicleta y trepar por árboles.

Complementar con calcetines respetuosos Calzado Barefoot también ofrece calcetines ecológicos y sostenibles para el cuidado de los pies, de marcas como Lässig; esta, por ejemplo, contiene una alta proporción de algodón orgánico y certificado GOTS. Los calcetines antideslizantes de esta firma, cuentan con protuberancias especiales de silicona en la suela para garantizar el agarre seguro de los niños. Del mismo modo, poseen una banda ancha y elástica, para ajustarlos sin dejar marca. Son transpirables y suaves en pieles sensibles, y están disponibles en una gran variedad de colores y bordados.

Por otro lado, la marca Many Mornings tiene calcetines respetuosos con diseños muy llamativos, hechos de 80 % algodón y con materiales como poliamida, elastano y otras fibras. Su particularidad es que tienen puntera ancha que no aprieta los dedos, lo que la convierte en una marca cómoda para los niños.

Todas estas opciones de calcetines y calzado infantil respetuoso pueden comprarse a través de la página web de Calzado Barefoot de forma totalmente segura.

