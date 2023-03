Filmin estrena el próximo viernes 31 de marzo la película "Broker", último trabajo del director japonés Hirokazu Kore-eda y su segunda producción no japonesa tras "La verdad" (2019), que rodó en Francia. En esta ocasión ha trabajado en Corea del Sur junto a algunas de las grandes estrellas del país, como Song Kang-ho ("Parásitos") o la actriz y cantante de K-Pop Lee Ji-Eun (conocida artísticamente como IU), para poner en pie un drama con toques de humor sobre un tema tan espinoso como el abandono y tráfico de bebés recién nacidos. La película concursó en el Festival de Cannes, donde Kang-ho ganó el Premio al Mejor Actor, y se estrenó en los cines españoles el pasado 23 de diciembre, distribuida por Avalon y Filmin.



La película adopta la estructura de una road-movie para relatar el viaje de dos traficantes de bebés y una madre que, arrepentida por haber abandonado a su hijo en la calle, se sube a su coche para buscar a los mejores padres adoptivos para el niño. Estos tres seres humanos de moral más que cuestionable son perseguidos por la policía mientras se cruzan con otros personajes a los que entrar en contacto con el bebé cambiará la vida.

Kore-eda empezó a imaginar esta película cuando, durante la promoción de "De tal padre tal hijo", conoció la existencia de buzones urbanos destinados a recoger bebés abandonados. Mientras en Japón el tema levantaba una gran polémica, el director descubrió que en Corea del Sur la idea estaba mucho más asentada. "Hay mujeres que tienen niños que no pueden criar y los abandonan por ahí o incluso los matan. Desde ese punto de vista creo que, por desgracia, es un sistema que es necesario en nuestra sociedad actual", opina el director. Para Kore-eda lo importante era construir personajes que, a pesar de actuar de una manera más que discutible pudieran generar empatía en el espectador: "Visto desde la distancia, el protagonista es un delincuente, es una persona que vende bebés. Pero una vez te subes en el coche con él y estás junto a él, ya no te parece tan malo. Y me interesaba mucho este contraste."

El director recuerda que cuando Cate Blanchett le entregó la Palma de Oro del Festival de Cannes por "Un asunto de familia", la actriz le comentó que sus películas eran sobre "gente invisible": "Me gusta poner el foco sobre este tipo de personas, porque de alguna manera quiero que la sociedad se fije en cosas que de otra manera nadie se fijaría", explica. A pesar de que a su paso por el Festival de San Sebastián muchos periodistas le preguntaron por la relación de la película con el tema del aborto, el director rehuye cualquier tipo de mensaje político: "En ninguna de mis películas he dado nunca un mensaje político y además creo que es algo que no debe hacerse. En el momento en que das un mensaje político deja de ser cine para convertirse en propaganda.", concluye.

"Broker" se sumará el próximo 31 de marzo al catálogo de Filmin, que contiene once títulos previos del director japonés. Entre ellos destaca "Maboroshi", incorporada hace apenas unos días al catálogo. La ópera prima de Kore-Eda, de 1995, permanecía inédita en nuestro país y sienta las bases de su cine posterior.

Broker País y año de producción: Corea del Sur, 2022. Duración: 129 minutos. Dirección y Guion: Hirokazu Kore-eda. Fotografía: Hong Kyung-pyo. Música: Jung Jae-il. Intérpretes: Lee Ji-Eun, Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona, Lee Joo-young, Bek Hyun-jin, Ryu Kyung-Soo, Kang Gil-woo.

Hirokazu Kore-eda DIRECTOR Y GUIONISTA Nació en Tokio en 1962 y es uno de los cineastas japoneses más relevantes del cine moderno. Debutó en 1995 con "Maboroshi" y desde entonces ha dirigido títulos tan relevantes como "Nadie sabe" (2004), "Still Walking" (2008), "De tal padre tal hijo" (2013) y "Un asunto de familia" (2018), con la que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes.