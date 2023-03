Telecomunicaciones integrales para todos los sectores de la mano de Tecnyshop Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 15:32 h (CET) Hoy en día, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones se han vuelto más relevantes para los procesos productivos. Estas han sido desde hace muchas décadas la columna vertebral de la gestión en las empresas.

Ada García Marín, directora de marketing de la firma Tecnyshop considera que las telecomunicaciones son las que permiten conectar a una compañía interna y externamente. En la parte interna, estas permiten que los distintos departamentos estén interrelacionados y que haya un flujo constante de información. En la parte externa, permite a las empresas establecer relaciones con su entorno, algo crucial para su supervivencia.

Un sector en permanente crecimiento Tecnyshop es una cadena de tiendas especializadas en telecomunicaciones que opera en toda España. Además, también trabaja con distintas operadoras y en las diferentes fases de los procesos de telecomunicaciones. Por esta razón, se identifica como una compañía multimarca y multiservicios, según manifiesta García Marín. Asimismo, cabe destacar que la empresa también tiene su papel en otros servicios como el de la energía, seguridad y alarmas.

La directora de Tecnyshop manifiesta que, a pesar de la incertidumbre económica, el sector de las telecomunicaciones se ha mostrado muy resiliente. Esto se debe a que, gracias a la disponibilidad de las nuevas tecnologías y al avance de la conectividad 5G, los números siguen siendo favorables para las empresas involucradas. Por esta razón, continúa presentando excelentes oportunidades de inversión.

Según los expertos, el crecimiento de las telecomunicaciones ha sido vertical y transversal. Sus tecnologías no solo se usan en una mayor cantidad de canales (datos, voz, vídeos o mensajería). También han resultado útiles para una mayor cantidad de sectores productivos y de la sociedad en general. Ese comportamiento ha sido en parte la razón por la que la firma Tecnyshop ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

¿Qué ofrecen las franquicias de Tecnyshop? Para que una mayor cantidad de emprendedores puedan aprovechar las oportunidades que proporciona el sector, la firma ofrece numerosas ventajas en su modelo de franquicias. Ada García, directora de Comunicación y Expansión de Tecnyshop, explica que han incluido en su fórmula todo el know how, filosofía, marca, servicios, herramientas y proveedores.

De esta manera, facilitan a los franquiciados el proceso de entrada a un negocio que ofrece un amplio abanico de servicios, herramientas tecnológicas y proveedores.

Asimismo, recordó que "la marca Tecnyshop trabaja con todas las coberturas oficiales y también hacen negocios con las principales empresas de energía y alarmas del sector de las telecomunicaciones".

El resultado es un diverso paquete de posibilidades de negocios para las franquicias. Como ventaja adicional, Ada García indica que "para iniciar una asociación con ellos, el franquiciado no requiere abrir un punto de venta nuevo, pues el modelo córner también está funcionando muy bien en negocios asentados y relacionados".

En conclusión, actuando como córner, puede ofrecer toda la gama de servicios Tecnyshop sin eliminar su actividad de negocios actual.

