Proteger el negocio. Aprender cuándo es esencial llamar a la policía en respuesta a una alerta de seguridad Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 15:41 h (CET) Son las 2 de la madrugada, la persona está profundamente dormida y recibe una llamada. Es la compañía de monitoreo de alarmas que dice que ha habido una alarma en su casa y le pregunta “¿Quiere que llamemos a la policía?”.

Se encuentra un poco consternada y sin saber qué hacer. Con ganas de decir “¿Cómo habría de saberlo?”. Pero nunca diría eso. En estos días esa situación puede empeorar aún más. Es posible que llame un robot que pedirá que escriba o diga códigos y contraseñas que ni siquiera recuerda, ante esta situación inesperada.

Inmediatamente, el próximo pensamiento que le surge al afectado es que la multa en su ciudad por falsas alarmas subió de $150 a $200 o quizás más. Y no solo eso, ¿cuando haya una alarma real, las falsas alarmas seguirán produciéndose?

Ahora se plantea un escenario diferente: en su teléfono móvil suena la alerta de un mensaje SMS de una cuenta VIP enviada por AlarmReady. La persona ve la notificación y toca el enlace que lo direcciona a su empresa. Una vez allí podrá ver todas las cámaras que tuvieron actividad antes o después de una alerta de alarma e inmediatamente sabrá qué está pasando.

Para cuando la compañía de monitoreo llame, el usuario ya estará preparado y sabrá que se trata de una falsa alarma. En este caso era solo un globo de cumpleaños de helio que volaba frente a un sensor de movimiento impulsado por el calentador que se encendía cuando hacía frío por la noche.

El sistema de monitoreo pregunta al usuario qué hacer y este le dice que es una falsa alarma.

Lo único que necesita es una cámara IPTECHVIEW preparada con AlarmReady en el lobby de su oficina cerca de la sirena. IPTECHVIEW Surveillance es una videovigilancia en la nube moderna y completa que, entre muchas otras cosas, incluye la integración del sistema de alarma. Lo bueno es que esta función no tiene cargo adicional y funciona universalmente con prácticamente cualquier sistema de alarma que se pueda tener. Las cámaras IPTECHVIEW también cuentan con detección de personas por IA (Inteligencia Artificial), lo que elimina los falsos positivos provenientes de la videovigilancia.

La videovigilancia en realidad puede actuar como un sistema de alarma secundario o de respaldo si detecta una intrusión humana a determinadas horas. IPTECHVIEW Surveillance es un increíble sistema de vigilancia para proteger el negocio y brindarle visibilidad para proteger a las personas y sus activos, pero también suministra al usuario datos reales basados ​​en vídeos en vivo o grabados sobre lo que sucede en su empresa. También es un sistema escalable, por lo que es fácil comenzar con unas pocas cámaras y luego expandirse a un sistema de vigilancia más completo.

IPTECHVIEW es una solución de vigilancia basada en la nube diseñada en torno al principio de “Solo cámaras y Nube™”. No se necesitan servidores o gateways, solo instalar la cantidad de cámaras que requiere cada red. Con solo un switch Power Over Ethernet conectado a su router, y listo. Al reseller o integrador del cliente también le parecerá adecuado IPTECHVIEW, debido a la incorporación y capacitación amigable de los instaladores.

"Estarán felices de haber encontrado un sistema de fácil instalación y uso, orientado al futuro y que gradualmente puede ir creciendo a medida que las necesidades de sus clientes también vayan creciendo", aseguran desde IPTECHVIEW.

