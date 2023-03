Fuerte crecimiento y aumento de la rentabilidad en 2022 de Expleo Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 12:36 h (CET) Expleo, proveedor mundial de servicios de ingeniería, tecnología y consultoría, anuncia un fuerte crecimiento y aumento de la rentabilidad en sus resultados financieros del año 2022. La compañía ha registrado una facturación de 1.270 millones de euros, lo que supone un incremento del 23 % respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, el grupo ha alcanzado un EBITDA (NIIF 16) de 126,1 millones de euros, un 36 % más que en 2021, con un margen del 10 %.

En 2021, Expleo anunció un cambio estratégico para impulsar el crecimiento de la empresa. Este enfoque fue el resultado de una estrategia de transformación integral puesta en marcha por el CEO y presidente de la junta directiva, Rajesh Krishnamurthy. Se implementó por primera vez en el verano de 2020 como respuesta a la crisis sanitaria mundial y a los retos económicos asociados; la estrategia consta de cuatro pilares —una organización transfronteriza basada en sectores y competencias, el desarrollo de la capacitación digital, la diversificación de las actividades y la innovación— y ha sido el catalizador de los sólidos resultados que el grupo ha conseguido mantener en el tiempo.

El aumento de la demanda impulsa el crecimiento El crecimiento del 23 % en la facturación de Expleo (cifras que alcanzaron a pesar de la inestabilidad económica mundial) se debe al auge de sectores como la aeronáutica y la automoción, pero también al aumento de la demanda de innovación y de conocimiento especializado en el área digital.

Las empresas reconocen la necesidad de mejorar la agilidad operativa, la innovación y la eficiencia de los procesos como vías para preservar sus negocios y mantenerse competitivas a la vez que cumplen con un volumen de normativas creciente. Expleo, para suplir esta necesidad y ayudar a sus clientes a hacer frente a estos retos, ha proporcionado las competencias requeridas en toda su cadena de valor y lo ha hecho a escala mundial.

Expansión global para reforzar la proximidad al cliente En 2022, Expleo continuó con su expansión al optimizar la infraestructura de sus oficinas para atender mejor las necesidades de los clientes. El año pasado, el grupo inauguró nuevas sedes en Israel, Alemania, Suiza, Irlanda y Reino Unido.

Una estrategia orientada hacia los mercados en crecimiento Para alcanzar sus objetivos, Expleo ha combinado crecimiento orgánico y externo. En 2022, el grupo formalizó varias adquisiciones:

En enero de 2022, Expleo adquirió la división de ciencias de la vida y de química de Assystem.

En mayo de 2022, Expleo anunció la adquisición de Lucid Technologies and Solutions (Lucid), especialista en gobernanza de datos, privacidad y protección de datos y analítica aumentada en la India.

En julio de 2022, Expleo firmó un acuerdo para adquirir UMS Consulting GmbH &Co. KG, la consultora de gestión con sede en Alemania.

En septiembre de 2022, Expleo anunció que había completado la adquisición del proveedor de control de calidad (QA) e ingeniería de calidad (QE), SQS Portugal.

Focalizados en la contratación para responder al crecimiento El programa de transformación de Expleo ha encaminado al grupo hacia una expansión a largo plazo, con un crecimiento estimado de alrededor del 20 % para 2023. Para cumplir con este objetivo, Expleo tiene previsto contratar a 7800 personas en este año.

La contratación se orientará en aunar talento en un amplio abanico de especialidades: desde la ingeniería de software y sistemas, ciberseguridad, data science, normativa y rendimiento y fiabilidad de los productos, hasta la electrónica y los sistemas integrados.

Rajesh Krishnamurthy, CEO & presidente de la junta directiva de Expleo, comentó, «El crecimiento actual de nuestro grupo no es fruto de la casualidad, sino que reafirma nuestro acertado cambio de estrategia. Estos resultados se deben al esfuerzo colectivo de nuestro equipo, que ha demostrado un compromiso y una agilidad claves para adaptarnos mejor a las necesidades y retos de las empresas. Superar nuestros límites para brindar el mejor servicio para nuestros clientes está en nuestro ADN, y continuaremos en esta línea en 2023 con un objetivo de facturación de 1500 millones de euros».

Sobre Expleo Expleo es un proveedor de servicios de ingeniería, tecnología y consultoría que colabora con organizaciones líderes para guiarlas en su transformación empresarial al ayudarlas a alcanzar la excelencia operativa y asegurar el futuro de sus negocios.

Expleo cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el desarrollo de productos complejos, la optimización de procesos de fabricación y el aseguramiento de la calidad de sistemas de información.

Como organización comprometida y diversa, Expleo se compromete a desarrollar su actividad con integridad y a trabajar por una sociedad más sostenible y segura.

Expleo goza de extensa presencia mundial, respaldada por 17.000 expertos altamente cualificados que aportan valor en 30 países y que en 2022 generaron unos ingresos de más de 1300 millones de euros.

Para más información, se puede visitar la página web de Expleo y seguir a @Expleo en Twitter y LinkedIn.

