Renting de coches a particulares sin entrada, de la mano de Prisma Renting Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 11:13 h (CET) El renting de coches es una actividad que ha crecido de forma notable a nivel mundial, especialmente por las múltiples ventajas que implica.

En particular, el sector tiene un amplio desarrollo en España. Los registros evidencian más de 250 mil matriculaciones a diciembre de 2022 y más de 840 mil vehículos disponibles a la misma fecha.

En ese contexto, una de las firmas especializadas en el sector es Prisma Renting, que pertenece a la consultora especializada en automoción Grupo Prisma, que cuenta con más de 25 años de experiencia.

Gran cantidad de ofertas de renting a particulares Uno de los puntos por los que Prisma Renting destaca en el mercado es por la cantidad de ofertas que pone a disposición de los clientes, procurando ofrecer la mejor calidad y el mejor coste posible.

Entre las posibilidades que ofrece la firma se encuentra el renting del Citroen C5 Aircross sin entrada, tanto para particulares como autónomos y empresas.

Dicho servicio es integral e incluye seguro a todo riesgo, gestión de impuestos e inspección técnica vehicular, asistencia en carretera, cambio de neumáticos y revisiones, mantenimiento general y solución ante posibles averías.

La forma de acceso que propone Prisma Renting es sencilla y consta de pocos pasos. Como primera medida, es fundamental la selección del coche de renting. Posteriormente, las otras acciones a seguir son el contacto con la empresa, el envío de toda la documentación pertinente para su evaluación, la firma del contrato de renting y el retiro del coche en un momento determinado.

Ventajas del renting sin entrada Hablar de dar una entrada en el ámbito del renting significa efectuar un primer pago por adelanto por la compra de un determinado coche. No obstante, ese tipo de sistema se puede evitar mediante la modalidad que propone Prisma Renting, con un sistema sin ningún tipo de entrada por el vehículo.

En líneas generales, dicha metodología posibilita evitar planes de financiación y cláusulas de pago no previstas. En todo caso, lo que el cliente debe pagar es la cuota mensual, con la cual queda cubierto con un servicio integral.

Las opciones que brinda Prisma Renting se ajustan a las necesidades del contexto actual y son aptas para distintos tipos de clientes. Desde el renting de coches eco hasta las variantes tradicionales, flexibles y de segunda mano, todas representan beneficios para los clientes.

Con un enfoque puesto en la satisfacción de público por los servicios prestados y la mejor relación precio-calidad del mercado, Prisma Renting es garantía de confianza para el renting de vehículos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.