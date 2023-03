La IA de DuckDuckGo: ¿podrá competir contra los navegadores web más populares?

Desde hace muchos años los motores de búsqueda, como Google o Bing, utilizan cookies con el propósito de personalizar la publicidad que muestran a sus usuarios. Para muchos internautas, esto es considerado algo muy molesto.

No obstante, existen alternativas para evitar este problema, y una de las más recomendadas es el motor de búsqueda DuckDuckGo. Recientemente, este motor de búsqueda anunció que implementará una inteligencia artificial (IA) con el propósito de mejorar el potencial de su web.

En esta reseña analizaremos el funcionamiento de esta nueva inteligencia artificial, sus utilidades al navegar por Internet y si será capaz de superar a otros motores de búsqueda.

¿Cómo trabaja la inteligencia artificial dentro de un motor de búsqueda?

Los motores de búsqueda actualmente utilizan algoritmos variados para completar sus búsquedas, combinando visitas previas de un usuario a ciertas páginas con palabras claves colocadas dentro al momento de buscar. Al combinar ambas, el servidor busca dar con un resultado que se encuentre bien posicionado en los primeros lugares de estos motores para responder las dudas del usuario. Sin embargo, varias personas han sabido trabajar utilizando esto a su beneficio. Aplicando palabras claves dentro de ciertos sitios, es posible engañar a los navegadores no inteligentes a que prioricen una página para ciertos temas.

Como resultado, los usuarios terminan viajando a páginas que aportan poco o ninguna respuesta a sus dudas, incluso muchas veces respondiéndolas parcial o erróneamente.

Por otro lado, las inteligencias artificiales llevan a los motores de búsqueda un paso más allá por medio del uso de bases de datos para poder corroborar alguna información o poder solventar una duda. De esta manera, se utilizan no solo los datos anteriores, sino que se refiere a fuentes de información confiables para terminar creando resultados impresionantes.

¿Qué problemas pueden tener las inteligencias artificiales?

Las inteligencias artificiales aún se encuentran en una etapa de prueba y error, por lo que en muchas ocaciones no logran entender completamente lo que quiere decir el usuario. Las búsquedas subjetivas (arte, música, sentimientos) son especialmente complicadas para la IA, dejando resultados meramente de opiniones de otros usuarios.

Por otro lado, estas actualmente dependen completamente de una base de datos. Si esta se encuentra errónea o puede ser editada, la IA dará resultados dispares a los que pueden dar otros navegadores más directos.

¿Qué es exactamente DuckDuckGo?



DuckDuckGo es un navegador y motor de búsqueda que ha estado activo desde 2008. Su principal propósito es ofrecer un servicio de navegación en el que la información personal de sus usuarios no sea utilizada con fines publicitarios.

Este software funciona de igual forma que otros motores de búsqueda: buscamos una palabra o frase clave y el sitio mostrará las opciones más populares basadas en la cantidad de visitantes que ingresaron en el sitio. No importa si buscas temas sobre cultura, noticias o alguna guía de bonos de casinos online, DuckDuckGo te mostrará siempre las mejores opciones.

DuckAssist: La IA de DuckDuckGo



Recientemente, se anunció el lanzamiento de DuckAssist, una IA para motores de búsqueda que facilitará a los usuarios encontrar lo que están buscando.

DuckAssist usa la base de datos de Wikipedia para responder a las interrogantes de los usuarios, por lo que su precisión es muy alta y es virtualmente imposible que este motor «invente algo que no es real». Esto es un punto a favor de esta IA en comparación con las creadas por Google y Microsoft.

No obstante, es importante aclarar que la IA está en versión de prueba, por lo que aún es propensa a cometer errores. Por supuesto, estos fallos son parte del proceso de optimización del sistema, el cual se espera funcione apropiadamente en el transcurso de unos pocos meses.



¿Podrá la IA destronar al principal motor de búsqueda del mundo?



En la actualidad, al menos un 95 % de los internautas usan Google para buscar información o contenido de sus temas preferidos, lo que nos lleva a pensar que este buscador seguirá su dominio por un largo tiempo. No obstante, según el mismo Google, los software de inteligencia artificial pueden ser un rival a futuro y quitarles una buena parte de sus usuarios si no actúan a tiempo. Y no han dudado en actuar, pues recientemente Google anunció que lanzará al mercado a Bard, un chatbot que utiliza un software de inteligencia artificial basado en Language Model for Dialogue Applications.

En este sentido, la implementación de estas diferentes herramientas de inteligencia artificial ha provocado un revuelo en Internet, que comenzó con ChatGPT. Ahora bien, estas IA aún no están perfeccionadas, ya que sus respuestas no son 100 % precisas y, en algunos casos, pueden estar completamente equivocadas.



Dicho esto, DuckAssist, a pesar de ser una inteligencia artificial, utiliza un sistema informativo diferente, motivo por el que nuestras expectativas de este sistema son altas. Es cuestión de esperar algunos meses para conocer su efectividad como herramienta de búsqueda, y su impacto en el mercado.