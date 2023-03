Vic acogerá de nuevo tres días del mejor trial mundial

La ciudad de Vic acogerá de nuevo una de las principales competiciones internacionales de la especialidad, la Copa del Mundo de Trial UCI 2023. El circuito del Mas de Bigues, situado en la zona deportiva de la capital de Osona, se pone a punto para acoger la primera prueba del certamen incluida en una semana intensa en competiciones ya que también incluirá la celebración del Gran Premio Ciutat de Vic, categoría UCI C1 programado para el domingo 2 de abril.



Tres jornadas intensas de la mejor competición

Ya se han dado a conocer los horarios de los tres días de competición y donde están convocadas tres categorías: Femenina Élite, Masculina Élite 20'' y Masculina Élite 26''. El viernes 7 por la mañana está prevista la inspección de las zonas por parte de los responsables técnicos de la UCI y el briefing de zonas por los comisarios internacionales, justo antes de empezar con los cuartos de final Masculins Elit 20”. Los cuartos de final Masculinos Élite 26’’ tendrán lugar el sábado 8, junto con la semifinal Femenina Élite. El último día de competición, el domingo 9, se reservará en las dos semifinales masculinas por la mañana y en las finales que decidirán la ganadora y los ganadores de la prueba por la tarde.

Viernes, 7 de abril ● 14h00 a 18h30 Cuartos de final Masculina Elite 20’’ Sábado, 8 de abril ● 09h00 a 13h30 Cuartos de final Masculina Elite 26’’ ● 15h00 a 17h30 Semifinal Femenina Elite Domingo, 9 deabril ● 09h00 a 11h00 Semifinal Masculina Elite 20’’ ● 11h00 a 13h00 Semifinal Masculina Elite 26’’ ● 15h30 a 16h45 Final Femenina Elite ● 17h00 a 18h15 Final Masculina Elite 20’’ ● 18h30 a 19h45 Final Masculina Elite 26’’

Una oportunidad para ver al Campeón del Mundo en acción

La prueba reunirá a más de 150 deportistas provenientes de 20 países, pero sin duda uno de los deportistas que este año no pasará nada desapercibido es el actual Campeón del Mundo, Eloi Palau. Palau que desde el pasado mes de noviembre luce el mallot irisado explica que “inaugurar de nuevo la temporada de Copa del Mundo en casa es fantástico. Sé que muchas de las miradas estarán puestas en mí ya que saldré como favorito, me esforzaré por dar el máximo delante de mi afición. Poder estar entre los míos y vestir el mallot de Campeón del Mundo me da mucha motivación pero al mismo tiempo me da una presión extra!

Todos los rivales se están preparando mucho y esta prueba será la primera para medirnos cómo estamos de forma. Este año la temporada empieza más temprano de lo normal, por lo que he cambiado un poco mi planificación para estar de nuevo en óptimas condiciones para el Campeonato del Mundo de Glasgow que será la segunda semana de agosto”.

Un circuito del más alto nivel

Vic es una de las ciudades privilegiadas que dispone de una instalación permanente para albergar pruebas de Copa de Mundo. El circuito de Mas de Bigues es una instalación que hace más de diez años que dispone de un espacio fijo para la práctica del trial, durante el año el club Trialsport organiza los cursillos para los más jóvenes. En 2021 se amplió y adecuó con cinco zonas con motivo de los Campeonatos del Mundo UCI convirtiéndola en una de las instalaciones más grandes y de más alto nivel existentes.

La novedad de este año para la disputa de la prueba de la Copa del Mundo UCI es que se invertirá el sentido en que los riders afrontan las zonas además de variar algunos de los obstáculos.

● Zona 1: Piedras redondeadas tipo “boulders” con poca adherencia sobre terreno irregular con altas con espectaculares subidas a los obstáculos. ● Zona 2: Elementos de hormigón con saltos muy largos y superficies de paso muy estrechas. ● Zona 3: Piedras cuadradas y aristadas combinadas con traviesas de madera sobre terreno irregular. Superficies de paso muy estrechas con condiciones de equilibrio. ● Zona 4: Elementos de hormigón combinados con delgados palos de madera; la más exigente por las situaciones de equilibrio. ● Zona 5: Piedras cuadradas y aristadas con buena adherencia sobre terreno irregular con espectaculares subidas a los obstáculos.

Es un circuito físicamente exigente y de un elevado nivel técnico diseñado por Dani Parramon, coordinador deportivo en la Unión Ciclista Internacional y responsable del Trialsport Club Esportiu Osona. Parramon explica que “el denominador común es la longitud de las zonas que hace que sean muy exigentes físicamente sobre todo la 1, 3 y 5 que son las que contienen más pendientes y pueden hacer perder tiempo debido a la recuperación de los deportistas entre obstáculo y obstáculo. La espectacularidad de todas las zonas hace que sean muy visuales e impresionantes por los espectadores.

En cuanto a las fases de competición, los cuartos de final siempre ofrecen un nivel más asequible, ya que están abiertos a riders jóvenes que intentan hacerse un hueco, en las semifinales el nivel será más exigente con la entrada de los top 10 del ranking UCI junto a los 15 mejores de los cuartos de final. En la final, el nivel suele incrementarse más, con los seis mejores clasificados. En estas pruebas siempre buscamos un equilibrio entre la vertiente deportiva y el espectáculo”.