Impresionante victoria de Da Costa y Porsche en Sudáfrica Segunda posición para Jean-Éric Vergne y DS Automobiles Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 22 de marzo de 2023, 09:27 h (CET) La Fórmula E llegaba por primera vez a Ciudad del Cabo y lo hacía con la carrera más emocionante de la temporada, ante unas tribunas repletas de aficionados. En el circuito de 2,927 kilómetros de longitud, situado entre el océano Atlántico y la montaña de Tafelberg, el público disfrutó de espectaculares peleas y de adelantamientos al límite con los monoplazas eléctricos. Para el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E era la tercera victoria del año, después de las cinco pruebas celebradas hasta el momento.



António Félix da Costa ganó su primera carrera como piloto oficial de Porsche. El triunfo del portugués con el Porsche 99X Electric en el E-Prix de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) hace que el equipo TAG Heuer Porsche amplíe su ventaja como líder en la clasificación del Campeonato del Mundo de Fórmula E. En el certamen de pilotos, el otro representante de Porsche, Pascal Wehrlein, continúa en cabeza a pesar de su abandono en esta prueba. Aunque se vio obligado a retirarse muy pronto, Pascal Wehrlein, ganador de las dos carreras de Diriyah, todavía lidera con 80 puntos la clasificación de pilotos en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA. Con esta victoria, António Félix da Costa asciende hasta el cuarto puesto y suma 46 puntos. El TAG Heuer Porsche de Fórmula E aumenta su liderato en la clasificación de equipos con 126 puntos. El noveno puesto de André Lotterer (Alemania) y el decimotercero de Jake Dennis (Gran Bretaña), hacen que el equipo cliente de Porsche, Avalanche Andretti, se coloque en tercera posición.

António Félix da Costa protagonizó una de las mejores actuaciones de su trayectoria deportiva en Fórmula E, que lo llevó desde la undécima plaza de la parrilla de salida hasta la victoria. Con su Porsche 99X Electric, fue ganando puestos desde el principio y parecía imparable, especialmente en la segunda mitad de la prueba. Al cumplirse la vuelta 21 de las 32 de que constaba la carrera, ya era tercero, y tres giros más tarde tomó la delantera con un adelantamiento impecable. A partir de ahí empezó a distanciarse de sus perseguidores, pero al pasar por la zona de activación de su último Modo Ataque hubo un ligero fallo y debió intentarlo una vez más, lo que le hizo perder la primera posición. Aun así, el portugués no se dio por vencido, continuó a fondo y sorprendió al líder con un adelantamiento magistral que le valió un merecido triunfo. Su compañero Pascal Wehrlein se retiró en la primera vuelta después de una colisión.



Por otro lado DS Automobiles también lucha por el Campeonato ABB FIA de Fórmula E. Tras la victoria de Jean-Éric Vergne en India en el circuito de Hyderabad, el francés luchó una vez más por la victoria en el circuito de Ciudad del Cabo. JEV salió desde la quinta posición en la parrilla y una vez más demostró el excelente rendimiento y eficiencia de su DS E-TENSE FE23 remontando posiciones. El único bicampeón en la historia de este deporte lideraba la carrera a dos vueltas para el final, y marcó la vuelta rápida. Fue entonces cuando mantuvo un intenso duelo con su ex compañero de equipo António Félix da Costa. Aunque finalmente se le escapó la victoria al piloto de DS Penske, el francés sigue tercero en la clasificación general provisional, y reduce su distancia con respecto al líder. Después de la disputa de 5 de las 16 carreras del calendario 2023, JEV está a solo 30 puntos del liderato, y queda mucho en juego.

El actual campeón del mundo Stoffel Vandoorne, también mostró un impresionante ritmo durante el E-Prix, pero desafortunadamente, el belga tuvo más mala suerte durante la calificación. Cuando estaba a punto de marcar su vuelta más rápida, Stoffel tuvo que levantar el pie en el momento en que otro piloto se salió de la pista. Finalmente se calificó 12º, una posición que no reflejaba su verdadera actuación. Tras remontar cinco posiciones en carrera, el nuevo piloto de DS Automobiles volvió a demostrar que es una de las estrellas de esta categoría.

Tras Sudáfrica, un merecido descanso de un mes, y el Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E visitará el 25 de marzo otra nueva pista por tercera vez consecutiva. La próxima carrera se disputará por las calles de Sao Paulo en Brasil.

La frase del piloto Gilles Villeneuve: "La carrera perfecta para mí es: logro la pole en el último momento, tengo un problema en la salida, remonto desde la última posición y me pongo primero en la última curva”. NORMAS DE USO

