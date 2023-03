Experiencia e innovación en la formación online sobre marketing digital estratégico para emprendedoras con Vanessa Cabrera

Una férrea voluntad, formación profesional de alto nivel, y más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing digital, hacen de Vanessa Cabrera una asesora de excelencia para empresas o emprendedores que necesiten transformar su realidad en las ventas online.

La experta consultora es especialista en incrementar las visitas, los clientes y las acciones de compra en los negocios que aún no encuentran las estrategias adecuadas para alcanzar mayor presencia en la red. Desde Barcelona, la asesora en manejo de estrategias de marketing digital, páginas web y publicidad Online apoya a sus clientes con su marca personal, “Soy Vanessa Cabrera”, en la definición de acciones efectivas hacia una mayor visibilidad y rentabilidad.

¿Cuáles son las razones principales por las cuales algunas páginas web comerciales no atraen la cantidad de clientes que esperan?

Hay 6 razones básicas por las que una web no funciona como debería:

No tener una web con una estrategia de marketing detrás. Hoy todo evoluciona muy rápido y lo que antes funcionaba, hoy no, por lo tanto, tienes que adaptarte a los cambios. Hay muchas páginas webs sin una propuesta de valor bien definida, donde el usuario no se siente identificado y no llega a conectar con el servicio o producto.

No generar confianza. Muchas de la web no tienen bien definida la propuesta de valor, por ello, si el internauta no entiende que ese servicio o producto es lo que necesita se irá a la competencia quienes le generarán más confianza.

Que no sea responsive (adaptada a los diferentes formatos de móvil, tablet o PC). El móvil es el rey, el 90 % de las transacciones se realizan con el móvil, tener una web que no esté preparada puede hacer que pierdan visitas.

No trabajar el Posicionamiento Web. Cada vez es más complicado destacar y necesitas trabajar las palabras clave por las que el usuario te busca para aparecer, esto no se logra de un día para otro, por ello, hay que apoyarse de estrategias SEO antes de la creación -y después-, para seguir ayudándola a mejorar su posicionamiento.

La carga de la web es lenta, los usuarios no esperan si la web no está bien optimizada, se van antes de que se abra.

No tener una automatización para captar leads, es necesario de una estrategia de automatización de marketing detrás para pasar de visitante a cliente.

Hace 10 años la diferencia era entre las empresas que tenían web o no, a día de hoy la mayoría de las pymes la tienen, pero es necesario ofrecer nuevas y mejores herramientas del marketing digital para poder enamorar y que tu cliente ideal y te elija a ti.

¿Todas las empresas deberían contar con un servicio de consultoría de marketing, independientemente de su tamaño?

¡Por supuesto! El servicio de consultoría es un buen punto de partida cuando tienes dudas, has lanzado algo y no te ha funcionado, quieres mejorar el proceso de captación de clientes, a veces contar con la visión de un profesional del marketing externo te puede dar un enfoque diferente y muy cualitativo.

De hecho, en mi trayectoria profesional cuando he estado como directora de marketing he contado con esta figura en más de 5 ocasiones donde el resultado siempre ha sido muy positivo.

Has sido ejemplo de actitud positiva y la promueves como una cualidad indispensable. ¿Crees que es esa la clave del éxito?

Creo que la mentalidad influye muchísimo en todo en la vida, tener una actitud positiva en el día a día a nivel laboral o personal hace que la ilusión y la motivación no decaigan con facilidad cuando las cosas no salen bien. Pero no creo que sea la única cualidad indispensable: constancia, perseverancia e ilusión son otras de las en el mundo de los negocios y del emprendimiento tienes que ir sobrada.

¿Qué tiene que conocer un buen asesor de marketing antes de asesorar a una empresa o emprendedor?

Añadiría 5 puntos a destacar, aunque hay muchos más, pero si consigues encontrar a un profesional que reúna con estos el porcentaje del éxito se incrementa exponencialmente:

Conocer el producto o servicio como si estuvieras dentro de la empresa

Analizar la competencia debilidades y fortalezas

Medir resultados de cada acción implementada

Alta capacidad de pivotar

Y, por último y no por ello menos importante que le encante lo que hace porque cuando pones ilusión y disfrutas eso se nota en el resultado final

¿En qué consiste la formación que impartes en tu curso para mujeres que quieren emprender?

La formación consiste en una metodología basada en mi experiencia de más de 20 años dedicándome al marketing digital, enseño a profesionales que quieren emprender a comunicar y vender online. En esta formación doy las claves para que alguien que se esté planteando dar un giro a su vida donde tiene una ilusión o una idea de negocio y quiere lanzarse a crear un negocio rentable y escalable a nivel digital. Les enseño a través de esta formación las bases para comunicar, vender y crecer de forma sostenible en el tiempo pasito a pasito y cuando terminan tienen las herramientas necesarias para tener un negocio online operativo.

¿Qué te llevo a emprender?

Desde que termine mis estudios universitarios siempre he hecho las cosas como nos habían dicho que se tenían que hacer: ir a la universidad, hacer prácticas, trabajar duro, seguir formándote, máster 1, máster 2, saltar de una empresa a otra, más formación y así un sigue y suma y eso me hacía estar feliz y ganarme bien la vida. Sinceramente, hasta la maternidad nunca me planteé emprender. En esa época trabajaba para una empresa energética, como directora de marketing digital, llevaba más de 6 años y aunque ese trabajo me llenaba, la reducción de jornada más algunos cambios internos en la compañía me hicieron ver que ya no quería un trabajo convencional. Cuando eres madre te das cuenta de que en muchas ocasiones la conciliación no es fácil por mucho que te reduzcas la jornada. Por ello, decidí hacer un máster en marketing digital, con un bebé recién nacido pasé meses haciendo malabares, casi sin dormir, estudiando y reciclándome en horas intempestivas, pero con un objetivo claro, EMPRENDER y ser capaz de tener mi propio horario y ayudar a empresas y emprendedores con sus estrategias de marketing.

¿Cómo sabes cuando una idea es buena?

Tengo una metodología propia donde a través de la experiencia y de alguno que otro error analizo los siguientes puntos:

Propuesta de valor

Cliente Ideal

Canales de comunicación

Oferta irresistible

Fuentes de ingresos

La marca

Inversión

¿Quién es Vanessa Cabrera?

Soy consultora de Marketing Digital especializada en ayudar a empresarios y emprendedores a hacer crecer sus empresas a través de la creación de páginas webs que convierten y publicidad online, además de formadora de mujeres emprendedoras.

Llevo más de 20 años dedicándome al marketing en empresas nacionales e internacionales. He dirigido equipos de más de 20 personas y firmado acuerdos de más de 3 millones de euros. Estoy lista para ayudarte a ti.