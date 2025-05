DIPS, el escudo inteligente de ALTEX frente a los mercados bajistas

ALTEX se desmarca en tiempos de crisis: su estrategia activa y el sistema DIPS baten al mercado

En un escenario dominado por la volatilidad y el pesimismo de los mercados, ALTEX ha conseguido lo que muchos prometen y pocos logran: destacar. Su enfoque de gestión activa no solo ha resistido el reciente temporal bursátil, sino que ha logrado ofrecer rentabilidades superiores a las de los principales índices de referencia. En tiempos de incertidumbre, donde la gestión pasiva a menudo queda atrapada en la caída, ALTEX demuestra que una estrategia dinámica puede marcar la diferencia.

La reciente corrección ha servido como prueba de fuego para DIPS (Dynamic Index Protection System), el sistema de cobertura desarrollado por ALTEX Asset Management y lanzado en octubre de 2022. El resultado no deja lugar a dudas: DIPS ha cumplido su cometido con nota. Diseñado para limitar las pérdidas en mercados bajistas sin renunciar al potencial de las fases alcistas, este modelo ha conseguido proteger las carteras y acelerar su recuperación en un entorno extremadamente adverso.

Desde su implantación, DIPS ha mostrado una capacidad notable para acompañar las subidas y desacoplarse en las caídas. Si en el pasado ALTEX solo podía recurrir a simulaciones y backtests —que ya apuntaban un comportamiento sólido en crisis como las de 2015, 2018, 2020 o 2022— hoy puede presentar datos reales y tangibles.

La comparación es clara: desde el inicio de la corrección bursátil el pasado 19 de febrero, el S&P 500 en euros ha retrocedido un 24%, mientras que el fondo ALTEX Momentum, apoyado en el sistema DIPS, ha limitado su caída al 17%. Pero lo más destacable llega tras el rebote: en la recuperación que siguió hasta el 5 de mayo, ALTEX no solo protegió, sino que despegó, cerrando el periodo con una diferencia superior a los 13 puntos respecto al índice.

Este comportamiento no es anecdótico. Tras más de dos años de mercado alcista y tres meses de corrección severa, ALTEX ha demostrado una superioridad consistente frente al S&P 500, combinando una gestión activa inteligente con una cobertura dinámica eficaz. En conjunto, su estrategia ha superado al índice estadounidense en más de 13 puntos porcentuales en solo tres meses , consolidando una propuesta de inversión que sabe aprovechar las subidas y aumentar ganancias y, lo que es aún más valioso, sabe proteger en las caídas.

Para ver con claridad cómo se ha comportado este fondo en los últimos meses frente al principal índice de referencia, no hay que perderse el gráfico que se ha preparado. En él se puede comprobar de un vistazo la evolución comparada en el tiempo y valorar si la gestión activa ha marcado la diferencia. Clic para ver el gráfico.