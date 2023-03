¿Dónde encontrar una firma sostenible de sudadera con capucha? Barbas Market Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 22:41 h (CET) La sudadera con capucha aporta un gran estilo y es una prenda muy práctica y versátil.

Indudablemente, lo que ha supuesto un aspecto bastante novedoso en este tipo de sudaderas es la elaboración de las mismas a partir de materia prima reciclada y sostenible.

Esto es precisamente lo que ofrece la marca Barbas Market en todos sus productos. Esta es una tienda online española dedicada exclusivamente a la venta de camisetas y sudaderas, fabricadas por la firma mediante un proceso ecológico, materiales reciclables y algodón 100 % orgánico.

Extenso catálogo de camisetas y sudaderas La firma Barbas Market funciona a través de un sitio web que es al mismo tiempo una tienda online, desde donde ofrece todo un amplio catálogo tanto de camisetas como de sudaderas. Entre estas últimas, se encuentran las sudaderas con capucha, con una enorme variedad de diseños y estampados diferentes, tanto para hombres como para mujeres.

Lo que distingue a las sudaderas con capucha de esta firma con respecto a otras del mercado no solo es la gran calidad con la que están fabricadas, su extraordinario diseño moderno y sus atractivos estampados y colores, sino también los materiales con los cuales están fabricadas. Estas sudaderas están elaboradas utilizando exclusivamente poliéster reciclado, así como también algodón 100 % orgánico y sustentable. En definitiva, quien adquiere una sudadera con capucha de esta tienda no solo se lleva un producto de calidad, sino que además estará contribuyendo con un mercado textil más ecológico.

Una tienda con un firme compromiso con la sostenibilidad Desde el principio, Barbas Market se ha preocupado por ser una empresa sostenible en todos los aspectos. Esto se puede ver, por ejemplo, en su modelo de producción y hasta en el packaging que utilizan.

La empresa solo emplea dos materiales principales, que son el poliéster reciclado y reciclable, así como algodón 100 % orgánico. Este algodón proviene de cultivos sostenibles, donde no se utiliza ningún tipo de compuesto o material químico que pueda afectar el suelo. Además de eso, este tipo de algodón tiene la particularidad de no requerir tanta agua a diferencia del algodón tradicional, por lo que también se contribuye al ahorro del agua. Por otro lado, para la impresión de los diferentes diseños de estampados, se utilizan únicamente tintas al agua, una alternativa mucho más ecológica en comparación a las tintas comunes.

Para adquirir una de las sudaderas con capucha de esta marca, conocer todo su catálogo o mirar el resto de sus productos como sus camisetas o sudaderas de cuello redondo, lo único que hay que hacer es ingresar a su sitio web. Desde allí, el usuario podrá elegir lo que más le agrade y comprarlo fácilmente con unos pocos clics. La empresa realiza el envío de sus productos a cualquier parte de España.

