El lenguaje invisible de los aromas; cultura olfativa en distintas regiones

Los aromas tienen un poder único: evocan recuerdos, emociones y sensaciones de manera casi inmediata. A través de la historia y a lo largo de distintas culturas, los perfumes y fragancias han ocupado un papel importante, no solo como expresión personal, sino también como manifestaciones culturales profundas. El lenguaje invisible de los aromas varía ampliamente según la región, mostrando cómo las preferencias olfativas reflejan la identidad y los valores de cada sociedad.

En un mundo cada vez más globalizado, comprender la diversidad olfativa se vuelve esencial, sobre todo para marcas como Briseis, que adaptan sus productos a las preferencias sensoriales de cada país.

El lenguaje de los aromas: una experiencia cultural Las preferencias olfativas están fuertemente influenciadas por la cultura. Lo que en una región puede resultar embriagador y seductor, en otra puede considerarse excesivo o incluso desagradable.

En los países árabes, por ejemplo, los aromas intensos y amaderados como el oud, el ámbar y el almizcle son muy valorados, asociados a la riqueza, la espiritualidad y la tradición. En contraste, en Japón se prefiere la sutileza: fragancias ligeras, frescas y florales que no invadan el espacio del otro, en consonancia con los valores de respeto y armonía.

En América Latina, los perfumes tienden a ser más dulces y frutales, reflejando la energía vibrante y la calidez social de sus habitantes. Europa, por su parte, muestra una gran diversidad: en Francia se valoran los perfumes sofisticados y complejos, mientras que en Escandinavia predominan los aromas limpios y minimalistas. Estas diferencias muestran cómo cada cultura construye su propia “gramática” olfativa, moldeada por el entorno, la historia y la estética local.

Fragancias que cruzan fronteras: la adaptación según el mercado Consciente de esta diversidad olfativa, Briseis —marca reconocida por su innovación en perfumes— desarrolla estrategias específicas para adaptar sus fragancias a los gustos de cada mercado.

En Medio Oriente y Norte de África, sus perfumes contienen notas intensas, maderas preciosas y resinas, formuladas para resistir el calor y acompañar las tradiciones locales. Además de predominar las notas orientales más marcadas y persistentes. Las Valonas Fuego de Amor, Revuelo o Briseis for Men, son un ejemplo de las fragancias más vendidas en este mercado.

En cambio, en Europa y América, su oferta es más amplia: fragancias florales para el gusto latinoamericano, aromas cítricos para el Mediterráneo, y composiciones más sobrias y envolventes para los países nórdicos.

Durante 2025 las fragancias gourmand, han experimentado un notable auge, liderando el mercado global, impulsado por la innovación olfativa, la nostalgia y la demanda de experiencias sensoriales reconfortantes.

En el dinámico panorama de la perfumería europea, Briseis ha emergido en los últimos años como una de las marcas líderes en el segmento de las fragancias gourmand. En un mercado cada vez más impulsado por la búsqueda de experiencias sensoriales reconfortantes y memorables, Briseis ha sabido interpretar a la perfección los deseos del consumidor, apostando por aromas dulces, evocadores y accesibles que despiertan la nostalgia y redefinen el placer olfativo.

Con propuestas icónicas como Fresa y Nata, Candy Fantasy, Sweet Violeta o Nube de Algodón, la marca ha sabido construir una identidad olfativa inconfundible. Cada fragancia de Briseis ofrece un viaje sensorial que remite a momentos entrañables de la infancia o a placeres cotidianos, como saborear un algodón de azúcar en la feria o una golosina frutal bajo el sol de verano.

Briseis demuestra que el perfume puede ser tanto una expresión cultural como un lenguaje emocional. Su capacidad para capturar lo local y, al mismo tiempo, conectar con lo universal, la posiciona como una marca que no solo sigue tendencias, sino que las transforma en experiencias que cruzan fronteras.