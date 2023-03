Tomahawk Skateboards combina su pasión por el skate con su amor por el medioambiente Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 21:05 h (CET) La movilidad en las ciudades, hoy en día, es un problema tanto para las personas que han de moverse entre el tránsito como para el medioambiente, el cual está contaminado por los gases emitidos como consecuencia de los medios de transporte.

Por ello, Tomahawk Skateboards ha combinado la pasión por el skate con el cuidado del medioambiente para ofrecer una alternativa de transporte sostenible en movilidad eléctrica compacta y completa.

Una empresa comprometida con combinar su pasión por el skate con su amor por el medioambiente Tomahawk Skateboards es una empresa comprometida con crear soluciones de transporte sostenible, por lo que diseñan y comercializan skateboards y productos eléctricos desde 2015. Esta empresa fue fundada por entusiastas del skateboarding en busca de una manera de disfrutar su deporte favorito mientras lo utilizan como medio de transporte, teniendo en miras el cuidado del medioambiente. La combinación de estos elementos dio como resultado el proyecto de Tomahawk Skateboards, que inició distribuyendo productos de otras marcas, lo cual le brindó una gran experiencia en el sector, la cual ha aplicado a la hora de crear su propia línea de productos.

Esta empresa conoce que sus clientes no solo buscan la mejor calidad a un precio asequible, sino que desean acceder a un medio de transporte capaz de proveer la máxima portabilidad y autonomía para sus viajes diarios. Con un marcado enfoque en la satisfacción del cliente, Tomahawk Skateboards ofrece un servicio técnico post venta único, y su departamento de atención al cliente se encuentra operado por un equipo preparado para responder a las inquietudes de todos sus clientes y brindar la asistencia técnica necesaria.

El transporte eléctrico sostenible que marca tendencia Tomahawk Skateboards posee un marcado carácter ecologista, tomando un compromiso no solo con el uso de la energía limpia y renovable, sino con la inclusión de materiales reciclables en la fabricación de sus productos, con el objetivo de poder alcanzar en los próximos tres años una producción realizada al 100% con materiales reciclables o reciclados. Por ello, opta por promover el transporte eléctrico, que ha experimentado un desarrollo tecnológico significativo que no solo se refleja en un descenso en sus costos, sino en el aumento de su eficiencia.

Los skate eléctricos de Tomahawk Skateboards poseen todos los beneficios de los skates tradicionales, ya que permiten recorrer la ciudad de manera libre, puerta a puerta y sin preocuparse por el estacionamiento, combinados con su impulso eléctrico. El mismo permite transportarse a una gran velocidad, encarar pendientes y frenar de manera eficiente gracias a la propulsión de sus motores, que protegen el impacto medioambiental al no emitir gases contaminantes y poseer una gran durabilidad.

Gracias a su compromiso con el medioambiente y la cultura del skate, Tomahawk Skateboards se erige como una excelente alternativa a la hora de acceder a un transporte sostenible, autónomo e ideal para las grandes ciudades.

