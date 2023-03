Byoode, en la nueva versión de ‘Maquillaje’, la reedición de la canción de Nacho Cano, demuestra que la tendencia está más cerca de Sara Sálamo que de Kim Kardashian

Si Nacho Cano hubiera escrito Maquillaje, uno de sus mayores hits, en 2023, ¿sonaría como esta canción que está en Spotify? Han pasado casi 40 años desde que Mecano hizo cantar y bailar a una generación con ‘Maquillaje’ aquello de "sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate". Aquellos años eran de excesos: sombras de ojos en colores llamativos como los rojos e incluso azules, colorete muy marcado hasta tal punto que en ocasiones se fundía incluso con el maquillaje de ojos y, por supuesto, labiales en rojos y marrones. Más era más. Y si había más, todo era todavía mucho mejor. Aunque tampoco hace falta irse tan lejos, porque hasta hace muy poco, el contouring, popularizado por Kim Kardashian, era la tendencia más viral. Sin embargo, las modas evolucionan y la actualidad así lo demuestra: si antes era todo excesivo, después de ver a Lady Gaga en su actuación en los Premios Oscar sin maquillaje y a Sara Sálamo en la alfombra roja de los Premios Goya a cara lavada cobra cada vez más importancia el skincare y cómo se alimenta a la piel. Y precisamente ese es el lema de la nueva versión de Maquillaje que acaba de lanzar la marca de cuidado facial Byoode, que sale al mercado con una campaña a ritmo de Mecano en la que se ensalza la belleza natural, el mismo leitmotiv que llevó a Perricone MD hace años a lanzar su línea ‘No make up’, buscando ambas realzar la belleza y no enmascararla.

Es posible que si Nacho Cano hubiera escrito su icónico tema Maquillaje ahora mismo, quizás sonara como la nueva versión de Maquillaje por Byoode, que ya se puede escuchar en Spotify. La firma española, con motivo de su lanzamiento, ha reeditado el clásico de los años 80 en pro de la importancia de la naturalidad y del cuidado de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Bajo el claim '¿Maquillas o Alimentas?', el tema pretende resaltar la importancia de alimentar la piel, juego de palabras que enlaza con los ingredientes de los productos de Byoode de cara a presentar una piel saludable, radiante y luminosa.

¿Cómo se ha pasado del look Kim Kardashian al de Sara Sálamo, Hailey Bieber y Lady Gaga?

Las últimas alfombras rojas (o beige), en las que las actrices han apostado por looks naturales e incluso sin maquillaje, han puesto de manifiesto que lo natural está de moda. "Las alfombras rojas no son más que el reflejo de las tendencias que triunfan en la calle. Aunque todavía no han perdido ese toque festivo, lo cierto es que los maquillajes no enmascaran la belleza, sino la realzan", cuenta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD. "Y para poder lucir un maquillaje bonito, hay que preparar muy bien la piel y el skincare está cobrando más importancia que nunca", apostilla el maquillador.

¿Y cómo se consigue un rostro luminoso sin casi maquillaje? Con aliados como Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode, un exfoliante revitalizante en polvo con un aroma muy agradable. A base de Granada, Ragi y Habas Adzuki, es apto para todo tipo de pieles y elimina por completo las células muertas del rostro, cuerpo y cuero cabelludo. Deja un aspecto luminoso y suave. 34€ en Byoode.com

Y razón no le falta al experto en belleza. Desde que las hermanas Kardashian, sobre todo Kim, pusieron de moda la técnica de maquillaje contouring, que crea sombras para resaltar algunas zonas del rostro como los pómulos o el mentón, no había beauty junkie que no hubiera intentado replicar en su casa los looks de belleza de Kim, Khloe, Kylie y Kendall. "El contouring no lo inventaron las Kardashian, es una técnica que los maquilladores venimos usando desde hace años para el cine, la televisión o las fotografías, sin embargo, se trata de una técnica muy pesada y laboriosa para el día a día",aclara David Deibis. Y añade que"ahora todo es más relajado. Lady Gaga actuó a cara lavada en la gala de los Premios Oscar y Sara Sálamo hizo lo mismo unas semanas antes en los Goya. Eso hace unos años era impensable. No significa que estemos diciendo que no al maquillaje, solo que lo usamos de otra forma más consciente y natural".

Watercress & Copper Lyric, de Byoode, es un suero calmante, equilibrante y seborregulador. Cuenta con una combinación de cobre, niacinamida, minerales esenciales y la Okra para suavizar y calmar la piel y dejarla radiante. Después de su aplicación, deja un aspecto luminoso que sorprende. 55€ en Byoode.com

Sus pieles aparecían luminosas, con ‘glow’, señal de que estaban tratadas y sanas. El secreto de una piel bonita es la hidratación. A veces, por las prisas, es complicado seguir toda una rutina de limpieza e cuidados con contorno de ojos, sérum y crema hidratante, pero a la larga, las pieles lo agradecen. "No he visto una piel bonita que no esté hidratada porque no existe, aunque sí con pequeños toques de maquillaje como la máscara de pestañas, el blush o una base de maquillaje que unifique el tono de la piel sin enmascararlo solo realzando la belleza. De hecho, Hailey Bieber se ha convertido en la mejor embajadora del clean look, que no es más una imagen fresca, sencilla y sin excesos que apuesta realzar los rasgos", sentencia el maquillador oficial de Perricone MD.

No Makeup Blush de Perricone MD es un colorete enriquecido con vitamina C y extracto de jengibre para tratar la piel con efecto antiedad. Da efecto buena cara al instante. 36€ en Perriconemd.es (nota al editor: web presente en AWIN para afiliación).

La importancia de alimentar la piel

Ya lo dijo el doctor Nicholas Perricone hace años, incluso antes de lanzar su firma cosmecéutica: una piel bella pasa por una dieta antinflamatoria y equilibrada, es decir, la piel muestra en gran medida cómo comemos. Pero la piel también hay que alimentarla. La campaña ¿Maquillas o alimentas?, de Byoode, la marca de belleza que está formulada con ingredientes como la okra, un suavizante de la piel, la raíz de loto, antiinflamatoria e hidratante o las habas adzuki, ricas en saponinas naturales, justo defiende el hecho alimentar la piel para poder lucirla con orgullo y resplandeciente y se puede ver en Youtube. "La base de las fórmulas de Byoode son los alimentos del mañana. Productos que consideramos que van a formar parte de la dieta del futuro por cómo benefician al organismo, pero también por el bajo impacto medioambiental que supone su producción. En pocos años serán habituales de nuestras comidas diarias", apunta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga, parte del equipo de Byoode. De ahí que encante esta versión de maquillaje que anuncia que "hoy no me he maquillado-do-do" y que invita a cuidarse con un "alimenta aquí, alimenta allá, sin enmascarar", según su letra.