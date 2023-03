Filmin estrena en CINES, el próximo 5 de mayo, "La gran juventud" de Valeria Bruni Tedeschi. Se trata de la quinta película como directora de la franco-italiana tras "Un castillo en Italia" (2013) y "La casa de verano" (2018), entre otras, y fue estrenada mundialmente en la Sección Oficial del Festival de Cannes.



Ambientada a finales de los 80 en París y libremente inspirada en las experiencias de Bruni Tedeschi en su veintena, la historia sigue a un grupo de jóvenes que acaban de ser admitidos en la prestigiosa escuela de interpretación Amandiers del director teatral Patrice Chéreau, encarnado en esta ocasión por Louis Garrel ("El oficial y el espía", "Soñadores"). Junto a él, Micha Lescot ("Mal genio") interpreta a Pierre Romans, el co-director de la compañía. La trama gira entorno a los estudiantes, a las relaciones que entablan entre ellos y a la representación que preparan, una adaptación de Platonov de Chéjov. La película también cuenta con las interpretaciones de Nadia Tereszkiewicz (de la serie "Possessions"), Sofiane Bennacer, Vassili Schneider ("Los demonios") y Suzanne Lindon.

"Me atrevo a decir que Chéreau es como mi padre en lo profesional", explica la directora sobre su etapa como estudiante en les Amandiers. "Fue fundamental para mí, en mi trabajo y en mi vida". Patrice Chéreau, director de ópera, cine y teatro francés, fue un niño prodigio. Con solo 16 años creó el Teatro-Público de París y con 32 revolucionó la escena operística mundial con su puesta en escena de "El Anillo del Nibelungo" de Richard Wagner. En 1982 se puso al frente del Théatre des Amandiers, centro neurálgico de la cultura europea en ese momento, y fundó la escuela de interpretación. Su película "La Reina Margot" obtuvo cinco Premios César y en Cannes ganó el premio a la Mejor Actriz y el Premio del Jurado. "El día en que Patrice Chéreau murió (2013), estaba en el tren con Louis Garrel y dijo: Es como si hubiéramos perdido al capitán de nuestro barco. En efecto, Chéreau era un capitán, un guía, un faro; no solo artísticamente sino también intelectual y políticamente. No quiero hablar en su nombre, pero creo que Louis, aunque no pasó mucho tiempo con Chéreau, tenía un vínculo especial con él, y que yo le ofreciera este papel le tocó la fibra" comenta Bruni Tedeschi.

Sobre los límites entre la realidad y la interpretación, que la directora y actriz ya ha explorado en trabajos anteriores, añade: "Estos límites son hacia los que Chéreau y Romans nos empujaban, como si quisieran eliminar la frontera entre la vida y el trabajo. De hecho, pasamos casi todo nuestro tiempo allí, en Nanterre, siempre inmersos en el trabajo."

"La gran juventud", que es en esencia un melodrama, captura también la tragedia que supuso la expansión del SIDA en los años 80: "Queríamos mostrar la energía de la juventud al mismo tiempo que rozábamos la desgracia. En la película, hay una constante atracción de estas dos fuerzas opuestas que son la vida y la muerte." De esta forma, Bruni Tedeschi firma su particular carta de amor al teatro y a la furia de la juventud.

La gran juventud Título original: Les Amandiers (Forever Young) País y año de producción: Francia, 2022. Duración: 126 minutos. Dirección: Valeria Bruni Tedeschi. Guion: V. Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky, Agnès de Sacy. Fotografía: Julien Poupard. Montaje: Anne Weil. Intèrpretes: Louis Garrel, Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Vassili Schneider, Suzanne Lindon.

Valeria Bruni Tedeschi DIRECTORA Y GUIONISTA Hermana de la modelo y ex Primera Dama de Francia Carla Bruni, nacieron en el seno de una familia rica de Turín que pronto se trasladó a París. Estudió teatro en la escuela Amandiers de Nanterre, donde daba clase el cineasta Patrice Chéreau, que la hizo iniciarse en el cine en su película "Hotel de France" en 1987. Tras varios papeles destacados como actriz, en 2003 debutó como directora con "Es más fácil para un camello...", de tintes autobiográficos. Su película "Un Castillo en Italia", en la que también actúa, fue estrenada en el Festival de Cannes al igual que su último film "La gran juventud".