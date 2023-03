Tamames censura al Gobierno Con una moción de censura sui géneris y con un discurso filtrado José Luis Heras Celemín martes, 21 de marzo de 2023, 09:47 h (CET) La constitución en el Título IV, del Gobierno y de la Administración, marca cómo se nombra al Presidente de Gobierno: Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, como consecuencia de una solicitud de confianza denegada o moción de censura aceptada, el Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno, que expondrá el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara (art. 99). El Título V constitucional, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, también dice que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política (art.108) y que la forma de exigir responsabilidades al Gobierno es la moción de censura (art. 113.1), propuesta por al menos la décima parte de los Diputados, que habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno (arts. 113.2).

Con ello, la Constitución define la Moción de Censura, constructiva y no destructiva, con tres características: Quien pretenda el cambio de un Gobierno debe estar respaldado por al menos treinta y cinco diputados y explicar qué quiere hacer. El cambio es de todo el gobierno que responde solidario, no del presidente solo. Por ser constructiva, se elige entre dos gobiernos: Actual conocido; o desconocido, pretendido en función de la credibilidad de la persona que lo presida y del programa que presente.

Acordada por el Congreso de los Diputados una Moción de Censura en contra del gobierno Sánchez y a favor de Ramón Tamames, respaldada por VOX, estamos pendientes de la información del gobierno, de las noticias que vienen desde las formaciones políticas que intervienen, y de lo que publica la prensa. Con la credibilidad y libertad de cada uno, la información se manipula, pero hay que aclarar que la elección no es Sánchez contra Tamames. Es más compleja, y peligrosa para el Gobierno y sus miembros. Además del gobierno actual frente al siguiente, que nos afecta a todos, está lo que resulte de la decisión, en beneficio o perjuicio puntual del Gobierno y personal de todos sus miembros, incluidas las características, responsabilidades y recompensas que puedan aparecer, constadas en las instancias previstas por el Estado de Derecho.

De momento, sin conocimiento del candidato o con él, se ha publicado lo que pudiera ser el discurso que fundamente la moción. Aunque ahora no sea momento para conocer el Gobierno que se ofrezca, sí lo es para saber qué programa ofrece. Pero Tamames no hace lo que marca la Constitución. En su lugar, señala los perjuicios que ha producido el Gobierno Sánchez, advierte las desgracias que han ocurrido y pueden ocurrir con él si sigue, denuncia la capacidad, actitud y modos que censura; y, sin programa de Gobierno, marca fecha y propone elecciones generales.

En consecuencia, lo que tiene que decidir el Congreso de los Diputados no es lo que prevé la Constitución para la moción de censura. Además, debe resolver si asume la facultad del presidente del gobierno para convocar Elecciones Generales. La Mesa del Congreso de los Diputados ha visto la maniobra; y pudo decidir que la moción que acordó se acomode a lo que marca la Ley de leyes. No lo ha hecho y, en beneficio o perjuicio del sistema, ha dado rienda suelta al candidato. A partir de ahí, las formaciones políticas, andan a lo suyo:

El PSOE, sin entrar en la censura, desvía la atención de los motivos que la producen hacia un enfrentamiento entre bloques izquierda-derecha en el que asume el liderazgo en la izquierda frente al enemigo creado PP teñido en VOX.

El PP cree que el gobierno coaligado PSOE-UP va cuesta abajo y, para no distraer, deja que el Gobierno se estrelle contra VOX y Tamames.

VOX, vista la tentativa Moción de Censura sin posibilidad de éxito, que usó con Abascal de candidato, sigue la aventura Tamames frente a la izquierda radical radicalizada, con un ojo al centro, o los dos, que ve en el PP.

Unidas Podemos y lo que hay alrededor, con tantos grupos como egos o más, porque hay egos en varios grupos, siguen lo que dice la coalición PSOE-UP que nutren entre todos y de la que se nutren algunos.

Los independentistas al sol que mas calienta; con sol nublado, sin calor y buscando rescoldos.

El Grupo Mixto, desunido y revuelto, es un conjunto disjunto que, según las matemáticas, tiene como confluencia el vacío.

En consecuencia, el lance se concreta en la empresa de un catedrático nonagenario, que puede entenderse y hasta disculparse, como la obligación de un cerebro fértil que asume una obligación de hombre de Estado. Es posible, sin moción: Tamames censura al Gobierno. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La política del metaverso Reflexiones previas al mundo feroz de las elecciones Barcelona, más que un club Las obedientes masas adormecidas pero fanáticas del balompié despiertan de su letargo por sí mismas, provocando una rebelión de los de abajo ​Súmate a la protesta frente al Oceanográfico, una cárcel de inocentes No hay ningún motivo para seguir abusando de los animales y todos para dejar de hacerlo Tamames censura al Gobierno Con una moción de censura sui géneris y con un discurso filtrado ​Mienten: el sistema bancario no es sólido. Los bancos están quebrados y bajo una regulación defectuosa Lo malo de la crisis bancaria está por llegar