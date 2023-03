Colágeno, esencial para mantener una piel sana, by Merz Aesthetics Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 13:30 h (CET) La búsqueda de una belleza natural y sin artificios es lo que los pacientes buscan y, por lo tanto, la gran tendencia en la medicina estética. La clave está en los tratamientos que favorecen la creación de colágeno propio y que rejuvenecen la piel sin cambiar la expresión del rostro.

Por eso, Merz Aesthetics® ha diseñado The Collagen Force: un tratamiento versátil de ultrasonidos microfocalizados con ecografía y la hidroxiapatita cálcica.

La representante de la empresa, Gema Mancha, ha decidido responder a una serie de preguntas al respecto.

¿Qué es el colágeno y por qué es tan importante para la piel?

Sin duda alguna el término colágeno se ha convertido en un concepto de moda. En cosmética, nutricosmética... Pero no solo es importante el colágeno que aportamos a nuestra piel de fuera adentro, sino también el que nuestro organismo genera por sí solo y cómo potenciarlo.

¿El colágeno constituye aproximadamente el 90 % del peso seco de la piel?

De él depende la firmeza y elasticidad de nuestra piel. El colágeno es generado en unas células llamadas fibroblastos que, cuando somos jóvenes, se mantienen bajo tensión, lo que estimula la síntesis del colágeno, mientras que la producción de colagenasas (enzimas responsables de su degradación) es baja. Esto se traduce en una piel jugosa, hidratada y firme.

El problema está en que, con el tiempo, el colágeno de la dermis culmina con el colapso de la misma. Lo que lleva a una disminución de la integridad estructural de la dermis, que culmina en el colapso de los fibroblastos. ¿El resultado? La formación de arrugas finas y la flacidez. Su presencia es tan importante para evitar el envejecimiento que el colágeno se ha convertido en el objetivo número uno de la medicina estética. Se han desarrollado técnicas para activar el fibroblasto con inductores de colágeno, consiguiendo resultados naturales que respetan la belleza genuina de los pacientes.

Bioestimuladores del colágeno, ¿son una pieza clave en la renovación de la piel?

Cada día que pasa degradamos colágeno. Bien por el paso del tiempo o por la influencia de factores externos que producen oxidación (alimentación, tabaco, estrés, sol, contaminación...). Afortunadamente, actualmente, es posible estimular el colágeno de la piel con las últimas técnicas de medicina estética.

En Merz Aesthetics®, existen dos tratamientos claves que consiguen reponer el colágeno de la piel, mediante su estimulación natural, y combatir así los signos habituales del envejecimiento. Estos tratamientos son, por un lado, ultrasonidos focalizados con ecografía. Es la tecnología de referencia para el tensado y efecto lifting no invasivo, utilizando energía de ultrasonidos microfocalizados avanzados con visualización ecográfica. Actúa estimulando la neocolagénesis, que da lugar a la producción de colágeno nuevo y a la contracción del tejido cutáneo.

El segundo es la hidroxiapatita cálcica. Es un bioestimulador muy versátil que potencia el colágeno y la elastina, poniendo en marcha el proceso de bioestimulación, creando un entorno para que los fibroblastos produzcan colágeno y elastina nuevos y logrando un efecto de rejuvenecimiento de la piel a largo plazo.

Ambos tratamientos, de forma individual o en combinación, tienen grandes ventajas: son tratamientos no quirúrgicos, con efectos duraderos, resultados naturales y respaldados por estudios de seguridad y eficacia.

Tras esta pequeña entrevista, la profesional ha decidido aportar información sobre su innovador producto: The Collagen Force.

El plus The Collagen Force Este producto fabricado con colágeno ofrece una serie de beneficios a la piel de las personas, como la generación de nuevo colágeno natural, mediante la estimulación de la síntesis natural de colágeno por el organismo. Además, es un tratamiento no quirúrgico, sin período de recuperación.

Por otro lado, es una solución personalizable que se adapta a las necesidades de cada paciente. También sus resultados se prolongan en el tiempo y garantiza la comodidad de periodos amplios, entre cada sesión de tratamiento.

Asimismo, cabe destacar que permite obtener resultados naturales, ya que mejora el aspecto del paciente de forma gradual a lo largo del tiempo.

Finalmente, sigue un perfil de seguridad reconocido y respaldado por datos clínicos.

Opiniones profesionales "El colágeno es el 70 % de las proteínas de la piel. Los ultrasonidos microfocalizados con ecografía son sinónimo de precisión y seguridad, ya que permiten ver y tratar la zona con ecógrafo. Por otro lado, la hidroxiapatita cálcica es un inductor de colágeno que proporciona tensión y sostén sin aportar apenas volumen", afirma el Dr. Jose Barbosa, médico estético.

"Estimular la producción de colágeno es uno de los objetivos terapéuticos más prometedores de los últimos años, mediante la combinación de dos técnicas de última generación: hidroxiapatita cálcica y ultrasonidos focalizados con ecografía. Este abordaje es fundamental para la prevención y tratamiento de la flacidez y el envejecimiento", indica el Dr. Morales Raya, dermatólogo y director de la clínica Doctor Morales Raya.

"Para mejorar los signos de envejecimiento, es fundamental la activación de fibroblastos y, por supuesto, la protección solar los 365 días del año", añade la Dra. Lidia Maroñas, dermatóloga.

"Con el uso de hidroxiapatita cálcica y los ultrasonidos focalizados con ecografía conseguimos estimular el colágeno y producir tensión en la piel, pero sin cambiar los volúmenes ni la forma del rostro del paciente. Uno de los aspectos que más me gustan de estos inductores de colágeno es que solucionan un problema que no era fácil, como es rejuvenecer el cuello, una zona compleja de tratar", por el Dr. Daniel Arenas, cirujano plástico, jefe de sección del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid y médico estético en Grupo Pedro Jaén.

"La bioestimulación es una tendencia, tanto en médicos estéticos como en pacientes, porque cada vez buscamos resultados más naturales. Tratar el rostro no solo es cuestión de rellenar y dar volumen, sino de mejorar la calidad de la piel y verte con mejor cara", explica la Dra. Joanet Perera, médico estético, Clínica Perla Medic en Alicante.

"El colágeno es la gran tendencia de medicina estética hoy. Los pacientes lo demandan para obtener resultados naturales y conseguir una piel rejuvenecida", según Eugenia Vázquez, brand manager de Merz Aesthetics en España y Portugal.

"Estoy muy orgullosa del equipo de Merz Aesthetics, tan profesional y riguroso, que ha formado parte de nuestro Collagen Force Tour hablando de tendencias, de ciencia, de futuro y de bioestimulación", comenta Gema Mancha, CEO de Merz Aesthetics en España y Portugal.

