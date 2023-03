Los 10 aspectos que se deben conocer si se ha acabado de pagar la hipoteca y se quiere cancelar registralmente Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Cuando se formaliza la hipoteca y esta se inscribe en el Registro de la Propiedad, la finca consta de una carga económica sobre ella que no desaparece al acabar de pagar el último recibo y que, si se desea eliminar, hay que realizar la Cancelación Registral de Hipoteca.

Se trata de un trámite no obligatorio, pero sí imprescindible realizar en el momento en que se vaya por ejemplo a vender una finca. Para iniciar el trámite basta con solicitar al banco un documento llamado certificado de saldo cero. El banco en ningún caso puede cobrar por emitir dicho certificado.

Seguramente, el banco ofrecerá el servicio de cancelación de la hipoteca a través de alguna de las gestoras con las que trabaja, pero es muy recomendable que antes se valoren otras opciones como la que ofrece Cancela tu Hipoteca y se comparen precios.

Una notaría preparará la escritura de cancelación y solo tendrá que acudir a la firma un apoderado del banco. Además, si el banco actual no es el mismo con el que se firmó la hipoteca, fue absorbido por el actual, por ejemplo, pueden existir unos gastos registrales adicionales que deben ser pagados por el banco, no por la persona. Es importante asesorarse bien y pagar solo lo que corresponda.

Además, se tendrá que hacer frente al pago de 3 facturas. Los gastos de notaría, los del registro de la propiedad y de gestión para la liquidación de impuestos y seguimiento de la tramitación.

Por otro lado, hay que evitar pagar provisiones de fondos adelantando más dinero del que realmente es necesario para la tramitación y buscar la posibilidad de pagar un precio justo, fijo y sin sorpresas ni excesos.

Por otro lado, el trámite suele durar unas pocas semanas. La persona tiene que exigir que le informen del tiempo previsto y de los avances del trámite mientras se está llevando a cabo.

Todos estos trámites se pueden realizar por uno mismo presencialmente acudiendo a una notaría, a la oficina liquidadora y al registro de la propiedad correspondiente o bien cómodamente desde casa contratando un servicio como el de Cancela tu hipoteca.

