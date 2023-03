Primero, quisiera pedir disculpas por el título, pues todos llegaremos a viejos, pero tengo la certeza que España será un país de viejas, unas pellejas y otras operadas.

La nefasta Ley Trans ha supuesto la muerte de la mujer por la Igualdad y, antes de criticarme, solicito que se lea el artículo completo, después, por supuesto, aceptaré todos los apelativos que me pongan desde pendejo o quien sabe alguien me alabe. Me da lo mismo, pero quiero que sirva de reflexión, a pesar de ponerme en el punto de mira de millones de críticas.

Siempre he pasado de la opinión de los demás y ahora con cincuenta años la verdad que no voy a cambiar.

Una ley que podría haber logrado buenos objetivos va a finiquitar los avances contra la Violencia de Género y, si ya era grande la brecha entre hombre y mujer, retrocederemos más de un siglo. Las lagunas que esta ley ha dejado han sido tan graves como que un hombre puede cobrar un 15 % más simplemente acudiendo al Registro y decidirse convertirse en mujer.

De acuerdo a la Ley 4 / 2023, es posible obtener el complemento para la reducción de brecha de género y eso supone un incremento como mínimo de un 5 % de la pensión y solo con un mero cambio registral. No solo eso, sino que puede generar importantes beneficios en el SEPE o en las futuras relaciones laborales.

Ahora acudamos al ámbito penal, un asesino machista que mate a una mujer no podrá ser condenado por la ley de Violencia de Género, si ha accedido al cambio registral y se le podrá solo condenar por homicidio o por asesinato, según los casos y dejamos totalmente indefensas a las mujeres.

Si hablamos de la paridad, por favor, no seamos ingenuos. Ya en México, para confeccionar, en 2019, listas cremalleras convirtieron en mujer (cambio de nombre a 18 hombres), y la mujer fue ignorada ¿Eso no podría ocurrir? Por favor que no vivimos en los mundos de Alicia.

Si un hombre no tiene derecho a recibir una pensión, pues no tiene todos los requisitos, con solo realizar un cambio registral ya la puede percibir y el Registrador no lo puede evitar, este fraude de ley, porque según reza la ley “solo la mera voluntad de la persona interesada promueve el cambio de rectificación registral”.

No vale decir que es el registrador el responsable porque, en el caso de hacerlo, corre el riesgo de ser denunciado por transfobia y, con total seguridad, ser sancionado con una multa de 150.000 euros o más. ¿Alguien en sus sanos cabales cree que un funcionario va a arriesgarse a ello?

Creo que con esta justificación queda claro el título que lleva el artículo “un país de viejas” y me siento indignado porque una ley ha terminado con la lucha de la mujer de siglos. Los políticos están para luchar para evolucionar y no se les paga, que no lo olviden, les pagamos los ciudadanos, humildes como el que firma este artículo, y muchos menos para que se hagan casta y millonarios con chapuzas de tal calibre.

Por el feminismo por la Igualdad, esperemos que se rectifique urgentemente y no es una sugerencia, sino una exigencia. Quizás sea la única forma que tengan de entendernos esos ineptos, que se denominan políticos.

Ahora ya sé que algunos me llamarán de miles de formas, pero recuerdo que uno de los precursores de la III República como fue Unamuno, también fue de esa manera tildado. Si alguno así lo estima, sería un honor, como escritor y como persona formar parte de ese club. Soy y seré progresista, lucharé siempre por la Igualdad y la Libertad desde el progresivismo y la socialdemocracia.

Buenos días, un hijo de viuda, indignado, le desea un buen día, pues el futuro de España va camino a ser un país de viejas.