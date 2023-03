Criolipólisis, qué es y para qué sirve Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 18:47 h (CET) La dieta o el ejercicio, a veces, no son suficientes para eliminar la grasa localizada que se acumula en determinadas zonas del cuerpo.

Afortunadamente, gracias a los avances de la medicina estética existen tratamientos eficaces para remover los lípidos de la piel sin necesidad de pasar por el quirófano. Uno de los más solicitados y demandados del momento es la criolipólisis. Se trata de un procedimiento estético no invasivo que destruye las células grasas de manera natural y progresiva a través de un procedimiento a bajas temperaturas.

Para acceder a un tratamiento de criolipólisis Madrid, es necesario recurrir a un centro estético de confianza como Crina Rus Beauty Center. El establecimiento cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados integrado por médicos esteticistas expertos en la aplicación de diversos tratamientos corporales de última tecnología.

Tratamiento corporal para eliminar la grasa focalizada Conseguir un cuerpo esbelto, libre de cúmulos de grasa es posible gracias a la criolipólisis. El tratamiento estético destruye los adipositos, mediante el uso de un dispositivo con tecnología de frío que enfría la grasa hasta cristalizarla para que se descomponga de manera natural en el organismo y sea eliminada a través del sudor o la orina.

El tratamiento está indicado para personas con acumulación de grasa en el cuerpo en áreas de difícil acceso como las caderas, abdomen superior, brazos, glúteos, rodillas, cuello, entre otras. No obstante, no es recomendable para personas que padecen obesidad o sobrepeso excesivo.

El procedimiento es indoloro, en ocasiones el paciente puede tener una sensación de tirantez en la zona tratada, causada por la presión del vacío, que desaparece pocos minutos después de la sesión. Una vez finalizado el procedimiento el paciente puede hacer vida normal sin ningún inconveniente. A diferencia de someterse a una cirugía como es el caso de la liposucción, cuya intervención implica recuperación y limitación de movimientos.

Crina Rus Beauty Center ofrece servicios de criolipólisis Madrid Crina Rus Beauty Center se ha consolidado como un centro de estética referente en Madrid debido a la variedad de tratamientos que brindan para el cuidado de la belleza. Entre los más solicitados en el área corporal está la criolipólisis, con el cual ayudan a sus pacientes a eliminar la grasa en áreas específicas del cuerpo.

A través del uso de aparatologia de última generación, el equipo de esteticistas del centro aplican una membrana anticongelante para evitar que la dermis sufra alguna lesión por las bajas temperaturas. Luego, colocan el dispositivo sobre la zona a tratar utilizando una temperatura de entre 5 a 10 grados, retiran el dispositivo y realizan un masaje sobre la zona para ir desintegrando la grasa. Las sesiones duran aproximadamente 90 minutos y, la frecuencia de las mismas, dependerá del área a tratar.

Los interesados en agendar una sesión de criolipólisis en Crina Rus Beauty Center, pueden acceder a su página web de la estética. También, pueden acudir a sus instalaciones físicas ubicadas en Madrid.

