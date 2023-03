Tukaos, la joven marca de moda de lujo que se dirige a un exquisito público Emprendedores de Hoy jueves, 16 de marzo de 2023, 18:14 h (CET) La firma Tukaos, inspirada en la jet set, mantiene una meticulosa política de exclusividad para que solo unos pocos puedan adquirir sus cotizados productos.

Los amantes del estilo old money del personal marbellí en la época de los paparazzis y las noches interminables están de enhorabuena, la firma Tukaos, joven marca de moda de lujo aragonesa, es exactamente lo que estaban buscando.

El concepto en el que se basa esta firma de moda y perfumería de lujo española, capitaneada por el director creativo Marcos Ronsano, se remonta a la época dorada de la jet set española a finales de los años 70 y principios de los 80 en el sur de la península ibérica.

Sus eventos privados, sus fiestas nocturnas y sus apariciones en prensa amarillista son la principal fuente de inspiración que usa Tukaos para desarrollar colecciones elegantes, con toques juveniles, en las que introducen formas actuales y nuevas tecnologías del sector textil.

El modus operandi del que se sirve Tukaos se basa en mimar al detalle cada pieza en la que trabajan, con el fin de transmitir a sus exclusivos clientes la excepcionalidad de sus productos. Con su impecabilidad, la maison desarrolla sus artículos de manera artesanal, trabajando con pequeños talleres del territorio peninsular con el propósito de crear productos totalmente únicos, producidos con materiales nobles del territorio europeo para poder preservar en sus productos la atemporalidad, el lujo y la exclusividad dentro de su universo creativo.

La especialidad de la maison es la camisería confeccionada principalmente en seda Morera, lino italiano y algodón portugués, acompañadas de pantalones de sarga italiana, abrigos de paño de lana merino y cashmere. Por otro lado, Tukaos cuenta con una línea de perfumería la cual se caracteriza por sus curiosos packagings, los cuales siguen una línea conceptual surrealista.

El último lanzamiento de la firma de lujo española es SHEKS, un agua de perfume destinado a plasmar la sensación física de amar, que se puede adquirir a través de su punto de venta online.

Otro de los detalles en los que la firma no ha escatimado en gastos ha sido la experiencia de usuario debido a que desde hace unos meses los productos Tukaos únicamente pueden ser adquiridos a través de un formulario en línea, el cual está incluido dentro de la página de cada producto, con el objetivo de brindar al usuario una asistencia completamente personalizada y un trato de lo más exclusivo y no es para menos, teniendo en cuenta al exquisito público al que Tukaos se dirige.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.