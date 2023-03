Regreso al pasado: construir en madera como solución al cambio climático Comunicae jueves, 16 de marzo de 2023, 09:39 h (CET) La actual crisis del sector inmobiliario y las políticas de eficiencia energética procedentes de Europa, con la amenaza del cambio climático como telón de fondo, convierten a la madera como el material de construcción idóneo. El Congreso Profesional de Conservación y Tratamiento de la Madera EXPOCIDA MADERA 2023, organizado por ANECPLA, ha abordado en Bilbao el papel fundamental de este material clave de la construcción sostenible y los métodos más innovadores para asegurar su conservación Cuántas veces la solución a los problemas está tan cerca que no se ve. La madera es uno de los materiales nobles por excelencia en la construcción. Utilizada por el ser humano desde las primeras civilizaciones, dejó de emplearse con la aparición del hormigón moderno y las nuevas técnicas de producción del acero. Sin embargo, la innovación y el desarrollo del sector en los últimos años, unidos a las exigencias climáticas y las múltiples bondades que acapara la madera a nivel medioambiental, han colocado de nuevo este material, empleado desde tiempos inmemoriales, en el centro del futuro de la edificación en todo el mundo.

Así ha quedado patente en la tercera edición del Congreso Profesional de Conservación y Tratamiento de la Madera, EXPOCIDA MADERA 2023, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que ha tenido lugar los días 9 y 10 de marzo en Bilbao. Un evento que ha reunido una vez más a algunos de los profesionales y expertos nacionales e internacionales más relevantes de los sectores de la arquitectura, la rehabilitación, la construcción, la restauración y la gestión de plagas de toda España en torno a la madera como material de construcción del futuro.

Y es que, si se tiene en cuenta que el sector de la construcción es el responsable de cerca del 30% de las emisiones de CO2 procedentes de las acciones humanas, es evidente que la toma de medidas por parte de este sector se antoja urgente. "La madera es el único material de construcción cuyo uso no sólo no contamina, sino que ayuda a reducir el CO2 de la atmósfera, contribuyendo así a mitigar el impacto del cambio climático. Esto hace que la madera sea la alternativa constructiva con la huella de carbono más baja", ha expuesto durante su intervención en el Congreso Manuel Touza, doctor ingeniero de montes del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera de Galicia (XERA – CIS Madera).

Un argumento que, si bien es sin duda uno de los más potentes en la coyuntura actual, no es ni mucho menos el único que refuerzan la apuesta por la madera como material ideal de construcción. Y así ha redundado en ello también durante su ponencia el arquitecto con más de 25 años de trayectoria profesional, especializado en rehabilitación de Patrimonio Histórico, Fernando Espinosa de los Monteros. "La madera es un material maravilloso: natural, sostenible, económico, profundamente bello, seguro, fácil de trabajar, extremadamente versátil, cálido… Sus ventajas son innumerables y a todas ellas hay que sumarle la durabilidad. Por mi profesión, he tenido la oportunidad de restaurar un buen número de elementos de Patrimonio Histórico realizados con madera que, con un buen mantenimiento, tienen la capacidad de ser altamente perdurables".

"Y para el adecuado mantenimiento de la madera es imprescindible la labor de los profesionales de la gestión de plagas y Sanidad Ambiental", ha apuntado Jorge Galván, ingeniero de Montes y director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA). "Porque no son sino ellos los únicos con la formación y conocimientos necesarios para realizar, en primer lugar, un certero análisis de situación que localice con exactitud el origen del problema para, a continuación, aplicar los tratamientos oportunos y más adecuados".

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.