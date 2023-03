Mi carta es para denunciar el accidente laboral del que fui victima en 2019, que me derivo a la UCI y que me ha destrozado la vida, todo ello como consecuencia de incumplir todas las normas de seguridad habidas y por haber. De hecho, Inspeccion de Trabajo me ha dado la razón, y es que allí el INTA, tanto para el director adjunto D. Álvaro Gómez, como para su jefe y director de INTA D. Carlos Maestro, la vida de las personas que no tenemos títulos universitarios ni portamos galones vale menos que la suela de un zapato.



Es una pena que empresas punteras como INTA Huelva esten gestionadas por personas que anteponen el vuelo de un dron a la seguridad de las personas que tienen a su cargo.