Es cuestión de fe Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 16 de marzo de 2023, 09:04 h (CET) Que la Iglesia, perdón, que determinados miembros, más o menos destacados, de la Iglesia estén pasando por una crisis de fe o de identidad con los principios de la Iglesia, es un hecho desgraciadamente palpable.



La Iglesia es de Jesucristo y es inmaculada. Son los hombres, determinados hombres, los que ensombrecen su imagen, imagen que perdura desde hace dos mil años intangible pese a los numerosos y violentos ataques sufridos.

¿Qué intereses mueven a estas determinadas personas? ¿Dios? No, desde luego. Les mueven sus propios intereses. Intereses simplemente de “ego”: Querer ser agradables y complacientes con peculiares situaciones o pensamientos terrenales de moda o meramente circunstanciales. Quieren adaptar su pensamiento y el de la Iglesia al transcurrir mundano de la sociedad y han aparcado el principio de que es la sociedad la que debe ser elevada y reconducida, de sus erróneas y erráticas ideas, hacia Dios.

Nos dice la Sagrada Escritura: “Bienaventurado el varón que tiene en la ley del Señor su complacencia”. Cualquier otro camino que no sea éste, el de la plena fidelidad a Jesucristo, es plantearse serias dudas de fe, cuando no abandonar de pleno la fe en Dios. Querer vivir tensando de manera continua la cuerda es exponerse a que se rompa de manera irreparable. Es tiempo de fidelidad, es tiempo de permanente, rendida y humilde oración, es tiempo de vivir cara a Dios y cara a los hombres para exhortarlos a que pongan su mirada en Jesucristo. A la Iglesia le importa más la calidad que la cantidad. Y aquí calidad significa Santidad. NORMAS DE USO

Noticias relacionadas La mente Dicen los entendidos que con la edad se produce lo que se denomina como un "deterioro cognitivo leve" Hacia el imperfecto equilibrio La forma de vencer la ideología es elegir qué principios regirán nuestro paseo El futuro de las urbes: la electromovilidad en México Las zonas verdes y los espacios públicos influyen en la forma de vivir y de interactuar en comunidad Saber vivir en la placidez Una meta humana fundamental a la que todos debemos aspirar, está en saber hallarse y en darnos aliento unos a otros Últimos en natalidad Domingo Martínez Madrid, Burgos